MLB／代打一棒擊沉！卡洛爾致勝三壘安打助響尾蛇止5連敗

響尾蛇隊今天在主場迎戰紅雀隊，卡洛爾（Corbin Carroll）今天未擔任先發，不過8局下代打敲出帶有2分打點的致勝三壘安打，幫助響尾蛇以3：1擊敗紅雀，中止近期的5連敗。

紅雀在3局下發動雙盜壘戰術，唐納文（Brendan Donovan）盜本壘成功，幫助紅雀先馳得點。紅雀先發投手馬茲（Steven Matz）主投6局無失分，牛棚投手羅梅洛（JoJo Romero）接手後，7局下同樣沒失分。

比賽在8局下出現變數，響尾蛇隊馬堤（Ketel Marte）先從羅梅洛手中敲出三壘安打，下一棒麥卡錫（Jake McCarthy）再敲出安打，追平分數。紅雀換上史卓頓（Chris Stratton）希望能止血，他先連續解決2名打者後，又投出保送。

響尾蛇此時決定換上卡洛爾代打，他把球打向中外野形成三壘安打，壘上2名跑者都回來得分，響尾蛇取得3：1領先，最終也順利守成。

CORBIN FREAKING CARROLL!!! pic.twitter.com/UV5KTBH6kw — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2023年7月26日

卡洛爾本季已累積21轟、29次盜壘和57分打點，打擊率2成82。他賽後受訪時談到幫助球隊止敗，「我覺得這場比賽對我們來說很特別，很多球員都在奮鬥，沒人希望像現在這樣掙扎。贏下這場比賽後，我覺得減輕了一些壓力。」