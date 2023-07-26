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MLB／大谷翔平最可能去哪？ ESPN記者：美東3強都想要

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

天使隊明星賽後越打越好，距離美聯外卡第3的藍鳥隊只剩3.5場勝差。不過還是有許多球隊想要得到他，《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）爆料，美聯東區前3的金鶯、光芒及藍鳥最有可能得到他。

帕桑認為今年交易大限的關鍵在於天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）的心情，他將決定是否送出大谷翔平，或是接下來2個月中祈禱棒球之神眷顧天使，讓他們重返季後賽。

帕桑指出，金鶯隊要嘗試升級先發輪值，他們擁有美聯最佳戰績，防禦率卻是後段班，需要一名強投坐鎮。而光芒則是因兩大先發投手斯普林斯（Jeffrey Springs）和拉斯穆森（Drew Rasmussen）受傷，一直在尋找投手升級輪值。

針對大谷翔平最有可能被交易到哪隊的問題，帕桑透露，聯盟各隊高層最常給出的答案是金鶯、光芒和藍鳥。不過藍鳥農場較薄弱，因此可能性相對較小。

大谷翔平

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