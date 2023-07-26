MLB／大聯盟歷史第2次 勇士策動罕見「8-3-5」三殺守備

紅襪隊今天面對大聯盟勝率第一的勇士隊，3局下勇士策動罕見的「8-3-5」三殺守備，這是大聯盟本季首次三殺守備。

3局下紅襪無人出局攻占一、二壘，卡薩斯（Triston Casas）擊出中外野飛球，遭勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）接殺出局，紅襪一壘跑者杜沃（Adam Duvall）回壘不及被封殺。

接著紅襪二壘跑者吉田正尚先回壘，再往三壘衝，勇士一壘手歐森（Matt Olson）傳給三壘手萊利（Austin Riley），使吉田正尚在三壘前被觸殺，完成罕見的「8-3-5」三殺守備。

TRIPLE PLAY!#ForTheA pic.twitter.com/HNDjdv9Asc — Atlanta Braves (@Braves) 2023年7月26日

據《美聯社》報導，這是大聯盟歷史第二次「8（中外野）-3（一壘）-5（三壘）」三殺守備，前一次是1884年。另外，這是勇士自2004年對上教士的比賽後，首度策動三殺守備。紅襪上一次三殺打，則是在2017年面對金鶯隊的比賽。