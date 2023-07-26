MLB／賈吉本周六回歸救洋基？ 教頭：不排除任何可能
洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天開始在塔帕灣基地進行5局模擬賽，包含打擊、跑壘和守備，有機會在台灣時間本周六面對金鶯隊的系列賽復出。
賈吉6月初撞上道奇隊球場外野牛棚大門，導致右腳大拇指撕裂傷，缺陣至今。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，賈吉目前是每日觀察狀態，不清楚是否要進行復健賽，當被問到賈吉是否會在本周末歸隊，布恩說，「不排除任何可能性。」
洋基希望賈吉歸隊後擔任右外野手，布恩也解釋安排模擬賽的原因，「他必須開始增加工作量，不能只做打擊練習或重訓，就直接打滿9局比賽，無論是當指定打擊還是右外野手。」
賈吉本季出賽49場，累積19轟、40分打點，打擊率2成91。洋基53勝48敗在美聯東區敬陪末座，落後外卡第3的藍鳥3場勝差。
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