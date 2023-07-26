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MLB／藤浪晉太郎2局完美表現 金鶯鐵牛棚失靈遭費城人逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎。 法新社
藤浪晉太郎。 法新社

金鶯隊今天作客費城人主場，雙方前7局2：2平手，金鶯在8局上取得超前分，但鐵牛棚大將之一的卡諾（Yennier Cano）9局下救援失敗，還被費城人隊波姆（Alec Bohm）敲出再見安打，最終以2：3輸球。

費城人靠再見安打擊敗金鶯。 路透社
費城人靠再見安打擊敗金鶯。 路透社

金鶯推出吉布森（Kyle Gibson）先發，他主投6局只失2分；費城人先發華克（Taijuan Walker）則是繳出5.2局失2分的成績。

7局下金鶯換上藤浪晉太郎，他主投2局無失分，沒被敲安和投出保送，還送出3次三振，最快球速達到100.3英里（約161.4公里），可說是轉隊後的代表作。

金鶯8局上靠著歐赫恩（Ryan O'Hearn）陽春砲取得領先，藤浪也獲得勝投資格。沒想到金鶯終結者卡諾9局下被史托特（Bryson Stott）敲出追平二壘安打，藤浪的勝投飛掉，隨後卡諾又被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲安，波姆再敲出再見安打，終場金鶯以3：4不敵費城人。

藤浪晋太郎

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