MLB／張育成不動 紅襪將赫南德茲換到道奇

紅襪隊內野陣容爆滿，張育成傷癒歸隊後卡穩先發游擊，也讓球隊有空間進行交易，曾代班游擊的工具人赫南德茲（ Enrique Hernandez）今天確定被交易到道奇隊。

31歲的赫南德茲內野多個位置都能守備，外野三個位置也沒問題，曾在道奇隊待過6個球季，並在2010年隨隊奪得世界大賽冠軍，2021年才轉戰紅襪隊，在紅襪隊3年，打擊率為2成34，今年在不熟悉的游擊位置，導致攻守兩端表現都不理想。

紅襪隊送出赫南德茲後，從道奇隊手中收到今年初登板的新人投手羅伯森（Nick Robertson）、3A投手漢格曼（Justin Hagenman），以及250萬美元現金。

紅襪隊內野手雷耶斯（Pablo Reyes）即將傷癒歸隊，因陪產假暫離的新秀投手貝約（Brayan Bello）也將回歸，紅襪隊在名單上需要空出位置，加上史托瑞（Trevor Story）也即將歸隊，紅襪隊因此積極展開交易。