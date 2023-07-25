MLB／紅襪內野面臨「4選3」美媒看好張育成和雷耶斯

紅襪隊近期傷兵將陸續歸隊，內野手雷耶斯（Pablo Reyes）將傷癒復出，他也沒有下放權，因此紅襪內野將面臨4選3。《波士頓先驅報》近日撰文分析，張育成近期攻守兼備，地位不受影響。

該報導指出，紅襪教頭柯拉（Alex Cola）為了讓老將透納（Justin Turner）得到更多打擊機會，安排他守二壘，此決定也影響到其他人的角色地位。因此紅襪需要精簡內野，防守能力可能讓張育成和雷耶斯，比赫南德茲（Kike Hernandez）及阿洛尤（Christian Arroyo）更具優勢。

該報導認為，張育成本季雖然只出賽28場，但他是球隊最優秀的防守者，出局製造值（OAA）和守備減少失分（DRS）都是+2，高於聯盟平均。打擊的部分，復出後11場有4支長打，長打率0.395，全壘打產量比阿洛尤多，只比赫南德茲少一支。

雷耶斯本季出賽27場，攻守兩端都很穩定，打擊率0.303，OPS為0.702，他的腳程和張育成並列隊上第五，因此阿洛尤或赫南德茲可能被放棄。阿洛尤過去4年表現出色，但今年因陷入低潮又受傷只出賽58場，打擊率0.247。

赫南德茲雖然是4人中唯一沒受傷過的球員，但他的內野守備OAA-13、DRS-6，上次敲出長打要追溯至美國時間6月9日。文末提到「故事哥」史托瑞（Trevor Story）也即將歸隊擔任先發游擊手，紅襪將決定替補游擊人選。