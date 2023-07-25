MLB／交易市場再少熱門標的！守護者王牌畢柏轉60天傷兵

守護者王牌畢柏（Shane Bieber）在上禮拜因手肘傷勢進入傷兵名單，總教練法蘭柯納（Terry Francona）當時表示無須動手術，暫時先休息兩周。原先守護者打算兩周後再持續追蹤手臂狀況，沒想到今天就傳出畢柏將轉往60天傷兵名單，最快要等到九月才能回歸，也大幅影響畢柏的交易價值。

畢柏是2020年的美聯投手三冠王外加賽揚獎得主，目前合約還剩一年半的他在明年季末很有可能在自由市場尋求大合約。對於不常以大合約簽球員的守護者而言，畢柏的去留問題並不容易解決，也傳出在農場陸續有拜比（Tanner Bibee）、威廉斯（Gavin Williams）等年輕大物竄出頭的情況下，畢柏是守護者考慮交易補強打者的人選。

畢柏本季繳出5勝6敗，防禦率3.77的成績，但近況並不理想，在5/16後防禦率更是高達4.68，過去三年來逐漸下滑的球速跟K功也是一大隱憂，四縫線速球均速從塞揚年的94.1英里下滑到今年的91.4英里。攤開進階數據一看，畢柏的球速、被強勁擊球比及平均被擊球初速都是聯盟倒數前10%的水準，距離當年的塞揚身手可說有一段距離。

即使如此，畢柏有著亮麗的實績及正值巔峰的28歲年紀，未來仍有機會反彈，加上本季許多季後賽競爭者都有先發投手的需求，畢柏吸引不少球隊詢價。但如今確定將一路傷到季末，也提升了畢柏在731交易大限過後留隊的可能。

此外，守護者本季至今戰績為49勝51敗，勝率未達五成。受惠於貧弱的美聯東區，守護者與分區龍頭雙城的勝差還比外卡小，目前雙方僅有四場勝差，守護者的季後賽之路尚未絕望，也不確定是否會當賣家。