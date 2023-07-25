MLB／光芒黯淡遭金鶯超車摔落王座 主帥凱許仍保持樂觀

開季氣勢如虹被球迷戲稱「宇宙芒」的光芒進入到七月後迎來大低潮，不僅拱手讓出美聯東區王座，單月戰績更是美聯墊底。在與金鶯隊進行激烈的四連戰取得1勝3敗後，目前被拉開到2場勝差。但光芒總教練凱許（Kevin Cash）在受訪時仍表示只要打線脫離低潮，相信球隊會逐漸步上正軌。

光芒開季就打出一波平聯盟紀錄的12連勝，此後有三個多月的時間在美聯沒離開過領先位置。然而近50場光芒的戰績不斷下修，期間僅有23勝27敗、勝率不到五成，尤其是七月18場比賽苦吞14敗，22.2%的勝率是美聯墊底，完全讓人聯想不到那支開季氣焰無法擋的光芒。反觀金鶯則是近19場比賽狂掃14勝，瞬間就把在七月初還落後6.5場的差距彌平、甚至超車登上美聯第一。

光芒在這波低潮中，打線的萎靡不振是最大原因，開季坐擁團隊OPS破0.8的重砲打線，隨著賽季進行面臨到卡彈問題。兩大打線核心阿羅薩雷納（Randy Arozarena）和法蘭柯（Wander Franco）近況都十分冰冷，整個7月光芒有11場比賽得分不超過三分，其中5場更只有一分。

儘管如此，總教練凱許仍對球隊樂觀喊話，表示憑藉阿羅薩雷納、法蘭柯和狄亞茲（Yandy Diaz）三名明星球員領軍的打線，進攻遲早能恢復正常。「我們是一隻非常有才華的球隊，但現在正經歷一段艱難的時刻」，凱許說，「我想現在球隊的大家都有種急迫感，急著在場上有所貢獻。我們希望打個響指就能擺脫困境，但有許多事等待我們去努力。」

目前暫居美聯打擊王的狄亞茲也信心表示，球季還長，球隊還有時間調整回來。「打擊是球賽最難的一環，我們的工作就是持續努力、往好的方向看」，狄亞茲接著說，「我們還有差不多兩個月的時間，必須要保持專注跟正向，我們會走出來的。」