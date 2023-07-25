MLB／天使楚奧特自曝快把訓練員逼瘋 官網估8月中下旬歸隊
天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）7月初因左手鉤狀骨骨折進入傷兵名單，預計缺席4到8周，他今天受訪時透露想盡快歸隊的決心。
楚奧特將在本周三拆線，等待傷口完全癒合後，才能開始打擊練習。他今天受訪時表示，「我正試圖盡快歸隊，那是主要目標。我快把訓練員逼瘋，我每天都很早到球場。」楚奧特透露自己持續進行傳接球和跑步訓練，為了保持住棒球狀態，才能在傷勢恢復後立即做揮棒訓練。
天使總教練尼文（Phil Nevin）雖然希望楚奧特能盡速歸隊，但目前沒有具體復出時程表。大聯盟官網報導指出，拉米瑞茲（Jose Ramirez）只花4周就歸隊，張育成則是恢復期較長的案例，美國時間4月24日受傷後又經歷2次挫折，直到7月7日才回到賽場。
官網認為，如果楚奧特復元狀況神速，最快8月初重返賽場，不過8月中下旬歸隊的機率較大。
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