快訊

性騷疑雲民事改刑事告大牙誹謗 黑人恐將自己推上火線

日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

黃子佼2萬字聲明後 孟耿如隔35天為「這件事」重啟發文

MLB／天使楚奧特自曝快把訓練員逼瘋 官網估8月中下旬歸隊

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特。 美聯社
楚奧特。 美聯社

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）7月初因左手鉤狀骨骨折進入傷兵名單，預計缺席4到8周，他今天受訪時透露想盡快歸隊的決心。

楚奧特將在本周三拆線，等待傷口完全癒合後，才能開始打擊練習。他今天受訪時表示，「我正試圖盡快歸隊，那是主要目標。我快把訓練員逼瘋，我每天都很早到球場。」楚奧特透露自己持續進行傳接球和跑步訓練，為了保持住棒球狀態，才能在傷勢恢復後立即做揮棒訓練。

天使總教練尼文（Phil Nevin）雖然希望楚奧特能盡速歸隊，但目前沒有具體復出時程表。大聯盟官網報導指出，拉米瑞茲（Jose Ramirez）只花4周就歸隊，張育成則是恢復期較長的案例，美國時間4月24日受傷後又經歷2次挫折，直到7月7日才回到賽場。

官網認為，如果楚奧特復元狀況神速，最快8月初重返賽場，不過8月中下旬歸隊的機率較大。

天使 Mike Trout

相關新聞

MLB／金鶯、響尾蛇詢價天使大谷 官網形容是「盡職調查」

美國時間8月1日是本季MLB的交易大限，天使隊是否交易大谷翔平備受關注。大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，金鶯和響尾蛇隊已向天使討論過交易大谷的可能性。 天使隊目前戰績51勝49

MLB／昔火爆「強投豪打」自嘆比不上 大Z：大谷是不同聯盟

大谷翔平在大聯盟實踐「二刀流」，讓過去也曾被稱為「強投豪打」的「大Z」贊布拉諾（Carlos Zambrano）自嘆完全...

MLB／光芒黯淡遭金鶯超車摔落王座 主帥凱許仍保持樂觀

開季氣勢如虹被球迷戲稱「宇宙芒」的光芒進入到七月後迎來大低潮，不僅拱手讓出美聯東區王座，單月戰績更是美聯墊底。在與金鶯隊進行激烈的四連戰取得1勝3敗後，目前被拉開到2場勝差。但光芒總教練凱許（Kevi

MLB／釀酒人計分板調皮了 剛笑完克魯茲就被扛兩分砲

紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）首局錯失首打席全壘打，釀酒人隊決定在記分板上向這位超級新人開點小玩笑，未料...

MLB／天使楚奧特自曝快把訓練員逼瘋 官網估8月中下旬歸隊

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）7月初因左手鉤狀骨骨折進入傷兵名單，預計缺席4到8周，他今天受訪時透露想盡快歸隊的決心。 楚奧特將在本周三拆線，等待傷口完全癒合後，才能開始打擊練習。

MLB／ 長打火力大幅下滑 教士正式釋出「拳王」歐德

教士隊日前將「拳王」歐德（Rougned Odor）指定讓渡（DFA），沒有球隊願意承接合約，他今天正式被釋出，成為自由球員。 歐德今年和教士簽小聯盟約，成功擠進開季名單。本季出賽59場，累積4

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦