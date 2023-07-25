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MLB／ 長打火力大幅下滑 教士正式釋出「拳王」歐德

聯合新聞網／ 綜合報導
歐德被教士隊釋出。 法新社
歐德被教士隊釋出。 法新社

教士隊日前將「拳王」歐德（Rougned Odor）指定讓渡（DFA），沒有球隊願意承接合約，他今天正式被釋出，成為自由球員。

歐德今年和教士簽小聯盟約，成功擠進開季名單。本季出賽59場，累積4轟、18分打點，打擊率2成10，整體攻擊指數（OPS）0.676。

歐德曾經3度單季至少30轟，近年長打火力大幅下滑，儘管今年保送率提升到生涯最佳的10.8%，但他的進階數據wRC+（加權得分創造值）只有90，比聯盟平均低10%。

守備的部分，歐德生涯大多擔任二壘手，近年也開始分擔三壘防區，今年教士更讓他嘗試守右外野，他今年的出局製造值（OAA）加總為+1。

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