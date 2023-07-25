MLB／金鶯、響尾蛇詢價天使大谷 官網記者形容是「盡職調查」
美國時間8月1日是本季MLB的交易大限，天使隊是否交易大谷翔平備受關注。大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，金鶯和響尾蛇隊已向天使討論過交易大谷的可能性。
天使隊目前戰績51勝49敗，距離美聯外卡第3的藍鳥隊還有4場勝差。摩洛西在推特發文寫道，天使近日與其他隊討論過交易大谷，即使天使近8戰拿下6勝，交易的可能性仍然存在。摩洛西還提到，數據網站《Baseball Reference》預測，天使本季進入季後賽的機率只有9.6％。
摩洛西接著又發文指出，金鶯和響尾蛇向天使問過交易大谷的可能性，兩支球隊的興趣被形容為「盡職調查」。兩隊都擁有年輕人才基礎，有利於交易案進行。不過天使可能會等到對戰老虎、藍鳥的系列賽後，再決定是否交易掉大谷。
金鶯近期戰績反超光芒隊，戰績62勝38敗排名美聯東區第一。值得一提的是，金鶯日前才透過交易得到藤浪晉太郎，兩位同世代的日本強投有望聯手爭冠。
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