MLB／運氣不好還是疏失？皇家一壘手接球手套破洞被記失誤

皇家隊本季戰績低迷，今天對上守護者隊的比賽還發生離奇失誤，皇家一壘手達菲（Matt Duffy）接球時，手套竟直接破掉，讓打者安全上壘。

這個守備出現在1局下半，守護者關（Steven Kwan）擊出內野滾地球，皇家游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）接球後傳向一壘，原本可以輕鬆抓到這個出局數，沒想到球竟穿破一壘手達菲的手套，打者安全上壘，達菲也被記1次失誤。

大聯盟官方推特也轉發比賽畫面，有些球迷為達菲抱不平，不過也有人認為達菲沒有保養好他的手套。

A hole in one. pic.twitter.com/0Axo3idi43 — MLB (@MLB) 2023年7月24日

皇家該局沒有因為此失誤掉分，本場比賽最終以5：3擊敗守護者，本季戰績29勝73敗，全大聯盟只優於運動家隊。