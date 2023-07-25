MLB／昔火爆「強投豪打」自嘆比不上 大Z：大谷是不同聯盟

大谷翔平在大聯盟實踐「二刀流」，讓過去也曾被稱為「強投豪打」的「大Z」贊布拉諾（Carlos Zambrano）自嘆完全比不上，「他像是在完全不同的聯盟打球。」

贊布拉諾打滾大聯盟12年，其中11年長期效力小熊隊，生涯投出132勝91敗、防禦率3.66；打擊實力也不容小覷，以2成38打擊率敲出165支安打、24轟、71分打點，3度獲得國聯投手銀棒獎，當然火爆脾氣也是他的標誌特色之一。

贊布拉諾上周末在一場社區活動「玉米穀倉全壘打大賽」現身，被問到當代棒壇最熱的大谷話題，他直言：「他所辦到的事是無法比較的，我認為他遠遠超過眾人，他自己身在不同聯盟，這是他透過自身的專注、努力才能辦到的。」

贊布拉諾在球員時期也是以強投豪打著稱。 美聯社

同場出席活動的霍蘭斯沃斯（Todd Hollandsworth）則有不同見解，他回應贊布拉諾，2004、05年同隊時，每天都在打擊練習時看他把球打得老遠，「如果你能像大谷那樣訓練，你也有可能做到。」

贊布拉諾回憶一次面對奎托（Johnny Cueto）開轟的打席，「因為他的球速太快了，我必須鎖定變速球，如果他連投3顆紅中直球，我一樣會放過，但他真的投了一顆變速球，就被我扛出去了。」