MLB／想補強游擊缺口 傳道奇鎖定張育成競爭對手赫南德茲

過去幾年坐擁席格（Corey Seager）、透納（Trea Turner）等明星游擊手的道奇本季中線深度飽受考驗，在交易市場上除了鎖定先發輪值，游擊防區的缺口預計也會是補強目標。據傳他們對曾合作過六個賽季的工具人赫南德茲（Kike Hernandez）頗有興趣，如果成真，將會對張育成的內野地位有所影響。

現年31歲的赫南德茲本季出賽86場，繳出.222/.279/.320的低迷打擊三圍，.599的OPS是生涯最低，本季至今WAR值還是負數。但是他多功能性的守備能力能帶給球隊不少調度彈性，隨著紅襪以長約簽下的史托瑞（Trevor Story）開始在小聯盟進行復健賽，季末合約將到期的赫南德茲也成為被交易的可能人選。

道奇在過去兩季放棄續留席格、透納兩名強打游擊手，兩人也分別以十年以上的大約轉戰遊騎兵、費城人。道奇本賽季原先預計由前大物新秀拉克斯（Gavin Lux）扛起主戰游擊大旗，沒想到才剛春訓就因十字韌帶傷勢整季報銷。交易過來的羅哈斯（Miguel Rojas）低迷的產值也非長期解，球隊倚重的強打貝茲（Mookie Betts）甚至需要負擔16場游擊守位，也因此補強中線深度的需求迫在眉睫。

赫南德茲曾在道奇效力六個賽季，也曾於2020隨同道奇拿下世界大賽冠軍，雖然本季打擊低迷，但回到老東家或許有機會重拾火力。然而，如果道奇是想補強游擊防守的話，赫南德茲可能就不是個好選擇，本季赫南德茲的出局製造值（OAA）為-14，在全聯盟排名倒數第三，光是在游擊防區就佔了-13。