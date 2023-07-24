MLB／國聯中區龍頭戰前吃定心丸 紅人主場橫掃響尾蛇

從六月紅人拉出一波12連勝開始，國聯中區的龍頭之爭就變得十分膠著。原先位居第一的紅人在明星賽後首個系列賽被釀酒人橫掃，拱手讓出王座；但近期重新步上正軌，包含今天以7：3完成對響尾蛇的橫掃在內，拉出一波五連勝，在這周與釀酒人的三連戰前僅剩下0.5場的勝差。

國聯中區本季的局勢可說是充滿變動，季初原先由海盜打出驚奇，一馬當先搶占分區第一，但釀酒人靠著更完整的戰力後來居上。到了六月，紅人陸續開箱大物新秀重拾「大紅機器」威名，打出本季聯盟最長12連勝，一舉登上龍頭位置。

明星賽前紅人領先一場勝差，但紅人本季就是不會打釀酒人，在明星賽後慘遭釀酒人橫掃，瞬間落後兩場勝差，本季對戰戰績來到2勝8敗。外界原先認為紅人的新秀群將遇到撞牆期，沒想到紅人迅速找回狀態，今天橫掃外卡排名第一的響尾蛇，在下周對戰釀酒人的肉搏戰開打前吞下一顆定心丸。

「每個系列戰都很重要」，今天敲出兩分砲的杉賽爾（Nick Senzel）說，「我認為釀酒人是一支有能力跟我們戰鬥到賽季最後一場的球隊，他們之前痛擊我們，我們對於有機會復仇感到興奮，這將是一個巨大的系列賽。」

紅人總教練貝爾（David Bell）對接下來的系列賽嚴陣以待，表示釀酒人是一支不好惹的球隊。「我知道我們要對抗的是什麼級別的球隊」，貝爾說，「我們的球員當然都希望能有登頂的機會，也希望自己能出現在大場面。正是因為他們如此努力才會讓這個系列賽如此重要，沒有什麼比打這種比賽更好的了。」

同時貝爾也強調，對於一支年輕球隊來說，學習如何從低潮中調適過來很重要。「比起如何應對勝利更困難的是應對失敗」，貝爾說，「我不能再要求球隊更多了，我們現在只需要繼續邁進，這是一條很漫長的道路。」