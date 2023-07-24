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MLB／打擊率達3成只有10人 吉田、大谷包辦兩席拚獎項

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

大聯盟各隊本季出賽都已接近、甚至超過100場，目前打擊率3成以上只有10人，日籍球員就占兩席，包括紅襪隊吉田正尚3成15、天使隊大谷翔平3成02；從目前情勢看來，大谷很有機會奪下美聯全壘打王，吉田能否贏得打擊王，也是日本球迷關心的焦點。

馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez）目前打擊率3成79、安打139支都是大聯盟榜首，挑戰單季4成打擊率一直是熱門話題，能否跟上紅襪隊傳奇球星威廉斯（Ted Williams）1941年4成06的腳步，成為大聯盟近82年首位4成打者，接下來62場比賽將是極大考驗。

本季打擊率前3傑都是國聯球員，光芒隊狄亞茲（Yandy Diaz）今天對金鶯隊5打數2安打，打擊率從3成16升至3成17，躍居美聯打擊王；吉田對大都會隊5個打數掛零，打擊率從3成19掉到3成15，在大聯盟排名第5、美聯退居第2，也是亞洲球員最高。

大谷對海盜隊之戰3打數1安打，本季第36轟出爐，打擊率維持3成02，在大聯盟排名第9、美聯第5；值得一提的是，大谷不但挑戰生涯首座美聯全壘打王，也有很大機會爭取雙冠王，目前77分打點暫居第2，只落後遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）3分。

過去亞洲球員從未有人拿過全壘打王、打點王，鈴木一朗效力水手隊時，2001年新人球季打擊率3成50、2004年3成72，兩度奪下美聯打擊王，另有7次安打王，他也是「3千安俱樂部」唯一亞洲成員（生涯19年3089支安打）。

大聯盟

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