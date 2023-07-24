MLB／張力媲美季後賽的系列戰 金鶯熄滅光芒坐穩美東龍頭

金鶯與光芒這周迎來關係到美聯東區王座的四連戰，賽前已經拿下兩勝的金鶯今天靠著歐赫恩（Ryan O'Hearn）再扮英雄敲出超前陽春砲，最終順利以5：3擊敗光芒，以3勝1敗結束系列賽。贏下這次正面對決後，金鶯將勝差擴大至兩場，在美聯持續傲視群雄。

光芒開季以一波13連勝技驚四座，賽季前半段不僅在美東遙遙領先，也是全聯盟戰績首位。但隨著賽季進行，光芒的輪值遭逢傷病困擾，打線也不若開季強勢。在六月份先是被勇士超車聯盟第一，七月更輸了18場比賽中的14場，一口氣敗掉6.5場勝差的領先優勢，拱手讓出美東王座。

STRUT YOUR STUFF, GUNNAR. pic.twitter.com/bSEdaACBdC — Baltimore Orioles (@Orioles) 2023年7月23日

在系列賽開打前金鶯與光芒並無勝差，金鶯以較高的勝率暫居領先。但在這四天的肉搏戰當中，金鶯拿下其中的三場勝利，順利將勝差給拉開。「對於像我這種沒有季後賽經驗的球員來說，這氛圍就像是季後賽」，逐漸破繭而出的大物新人韓德森（Gunnar Henderson）說，他今天敲出了兩分砲，「只要了解這點並體會箇中滋味，在未來會對我們有所幫助。」

這個系列戰沒有一場比賽勝分差大於三，兩隊總得分數只差一分，顯見雙方實力差距之接近，也凸顯了比賽張力。金鶯一壘手歐赫恩毫無疑問是球隊這系列賽的最大英雄，昨天他在九局上敲出超前安打，今天又在六局敲出致勝轟。他連續兩天在球隊被追平的下個半局打回勝利打點，澆熄光芒的反攻氣焰。

O'Hearn answers back 😮‍💨 pic.twitter.com/W6y4nO6c8W — Baltimore Orioles (@Orioles) 2023年7月23日

歐赫恩在休賽季從皇家被交易來金鶯，雖然一度被DFA，開季也待過小聯盟，但最終成功在大聯盟打出身手。「我講了很多次，能成為這支球隊的一份子對我來說有多特別，我很享受每一天的到來」，他說，「當你能為這支球隊做出貢獻，這感覺就更加甜蜜。」