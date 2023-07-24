MLB／放牛班的春天 國民投打發威橫掃外卡龍頭巨人

棒球的世界沒有絕對的弱隊！在外卡排行榜上領先的巨人本周作客國民主場，原以為位居國聯倒數第二的國民會是戰績大補丸，沒想到卻被狠狠反咬一口，今天攻守兩端都被壓制，在以6：1落敗給國民後，不僅系列賽慘遭橫掃，也讓出了外卡第一的位置。

巨人在明星賽後狀況極佳，先是橫掃了海盜，對戰紅人搶下開門紅後取得了五連勝，緊緊追在龍頭道奇身後。沒想到後續戰績卻急轉直下，昨天派出王牌韋伯（Logan Webb）也無法成功止血，今天再度輸給國民後已經吞下五連敗。

對於競爭國聯外卡席次的巨人而言，一場都沒能吃下國民這個軟柿子相當可惜，但巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）表示球隊仍必須保持信心。「我認為對球員們保持信念跟信心非常重要」，凱普勒說，「在前進的過程中得保持冷靜，不要過度施壓，在怎麼樣優秀的球隊、再怎麼樣強悍的打線都會經歷充滿挑戰的時期，我對球隊有信心，即使我們現在面臨低潮期。」

國民與巨人相比則顯得兩樣情，能夠在主場橫掃季後賽勁旅對於年輕球員的自信及成長相當有幫助。今天以單場四盜追平近18年的隊史紀錄的湯瑪斯（Lance Thomas）是國民今天的頭號功臣，在此前他單場盜壘數從沒超過一次。「我認為這是一個很酷的紀錄」，湯瑪斯說，「下一棒的卡德拉里歐（Jeimer Candelario）是出色的擊球手，投手會特別提防他，這讓我有機會在壘包間展現侵略性，也為他製造帶回打點的機會。」

國民上次三連戰橫掃對手已經要追溯到2021年六月，過去連續96個系列賽沒有橫掃對手是聯盟歷史上最長的紀錄。「我為球員們感到驕傲」，國民主帥馬丁尼茲（Dave Martinez）說，「你可以看見我們在壘包間肆虐、在需要的時機成功製造雙殺；打出一些好球、拿到一些巨大的出局數，每個人都在狀況內。」