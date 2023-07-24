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MLB／無懼「五人內野」布陣 馬林魚打擊王阿拉斯敲再見安打

聯合新聞網／ 綜合報導
阿拉斯今天在延長賽敲出再見安打，幫助馬林魚拿下明星賽後的首勝。 美聯社
阿拉斯今天在延長賽敲出再見安打，幫助馬林魚拿下明星賽後的首勝。 美聯社

贏球好難！在明星賽前戰績長紅，甚至可以排在國聯第二的馬林魚隊在明星賽後竟一勝難求，賽前已經是8連敗的處境。今天與國聯墊底洛磯的比賽依舊一路僵持，雙方鏖戰至第10局才由明星二壘手阿拉斯（Luis Arraez）敲出再見安打，總算拿下這場得來不易的勝利，持續衝擊外卡席次。

馬林魚堪稱是本季最驚奇球隊之一，明星賽前53勝39敗的戰績雖然在分區落後給聯盟第一的勇士，但不僅坐穩外卡第一位置，放眼全聯盟更可以排名前五。

然而，當時就有球評指出馬林魚擅長打一分差比賽，戰績雖頂尖但明星賽前的得失分差甚至是-5分，在全聯盟排名僅第19，換言之後續下修的機會非常高。而這個隱憂在明星賽後隨即得到驗證，馬林魚在對戰金鶯、紅雀的系列賽一勝都拿不到，如果今天再敗給洛磯更將連三個系列賽遭到橫掃。

事實上昨天比賽前半段馬林魚在奎托（Johnny Cueto）的好投領軍下原有機會止敗，但牛棚慘遭三分砲逆轉，苦吞八連敗。今天牛棚放火的環節則如同複製貼上，馬林魚的後援投手群在九局上無法守住一分領先，讓球隊進入延長賽，幸虧阿拉斯發揮打擊王本色，在一出局滿壘之際敲出強勁的平飛安打，馬林魚明星賽後的勝場才得以開張。

「我想念隊友們的賽後慶祝」，阿拉斯說，這是他生涯首度敲出再見安打，「我希望每天都能這麼做，我希望每天都能贏球。即使我們最近輸了很多比賽，但我們依舊努力戰鬥、強勢反彈。」

在阿拉斯敲出再見安打前，洛磯將外野手移防至內野，擺出「五人內野」的布陣。不過阿拉斯看起來似乎完全不受影響，一棒掃成右外野的平飛安打，帥氣的甩棒並散步上壘，展現出能將球打到球場任一角落的頂尖打擊實力。

上演再見安的阿拉斯，被隊友倒整桶水慶祝。 法新社
上演再見安的阿拉斯，被隊友倒整桶水慶祝。 法新社

「我看到五個內野手，而且沒有右外野手」，阿拉斯說，「所以我就在想，如果他對我投內角球，我就要一棒拉到右外野結束這場比賽。」

隨著球隊的低潮，明星賽後阿拉斯的打擊率也離夢幻的4成越來越遠，但賽後他高達.379的打擊率依舊是令人瞠目結舌的數字。

阿拉斯 馬林魚

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