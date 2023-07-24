MLB／響尾蛇卡洛爾連2天開轟 446呎破個人最遠紀錄
響尾蛇隊台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）昨天揮出本季第20發全壘打，今天再度開轟，不過響尾蛇又以3：7不敵紅人隊，苦吞近期的4連敗。
卡洛爾今天擔任第3棒左外野手，首打席就擊出安打，3局上第二打席選到保送，5局上響尾蛇以1：3落後，卡洛爾在無人出局二壘有人的情況下，相中對手紅中曲球，敲出中外野方向2分砲，追平比數。這支全壘打飛行距離為446英呎，破卡洛爾個人紀錄。
卡洛爾後續2打席都被三振，響尾蛇也沒攻進分數。紅人則在6局下靠著弗萊利（Jake Fraley）帶有1分打點的二壘安打，超前比分，8局下又進帳3分，順利贏下比賽，系列賽橫掃響尾蛇。
本季卡洛爾累積21轟、29次盜壘以及54分打點，打擊率0.284，整體攻擊指數（OPS）0.913，排名大聯盟第7。
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