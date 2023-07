MLB／瑞佐終結連45場全壘打乾旱 關鍵竟是流行天后泰勒絲

洋基主砲瑞佐(Anthony Rizzo)本季面臨生涯最大低潮,也連帶使得洋基打線在隊長賈吉(Aaron Judge)倒下後更顯火力貧弱。而在今天對戰皇家的比賽中,瑞佐總算突破低迷狀態,單場4支4外帶睽違45場之久的全壘打,幫助洋基完成系列賽橫掃。賽後受訪時瑞佐談及如何找回手感,令人意外的是,他給出的答案竟是流行天后泰勒絲(Taylor Swift)。

瑞佐開季狀況不差,5月份OPS超過0.9,是打線除了賈吉外的重要支柱。然而他近兩個月卻面臨大低潮,期間單月打擊率都不到兩成,打擊率從5月的.304一路下跌到賽前的.244。

除了打擊不穩定,瑞佐過往引以為傲的中長程火力幾乎不見蹤影,賽前已經連續45場比賽沒有開轟,上一次敲全壘打已經要追溯到5月中。本季至今瑞佐的打擊甚至不到聯盟平均水準,OPS是新人年後最低,長打率也是完整賽季首度跌破4成。

今天瑞佐4個打數全數敲安,包含一發陽春砲,總算結束了這段如同惡夢般的低潮。長達45場的全壘打乾旱期是瑞佐生涯第二長的紀錄,距離生涯最高只差一場。

「我就像在船上等待風起的人,等待一陣風帶領我前行」,瑞佐說,「教練和隊友們在休息室的反應讓我知道必須自己找到樂子、享受其中並保持正面。在比賽中我經歷了起起落落,無論是好是壞,只要堅持下去,現狀都會逐漸變得平坦。」

今天也是瑞佐繼2019年8月後,再次繳出單場4安的成績單,賽後瑞佐表示自己為了找回狀態做了許多調整,包含上禮拜六不戴打擊手套上場打擊。

值得一提的是,適逢泰勒絲近期在美國展開巡迴演唱會,瑞佐也在自己的登場曲做了改變,將它更改成泰勒絲的單曲《準備好了嗎?(Ready For It)》,並收到立竿見影的效果。

「這真的是屬於她的夏天,她正在促進每個城市的經濟」,瑞佐說。

"Taylor Swift... It's her summer, really. She's helping the economy in every city she goes."- Anthony Rizzo.



