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MLB／瑞佐終結連45場全壘打乾旱 關鍵竟是流行天后泰勒絲

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞佐今天終於敲出睽違已久的全壘打。 路透社
瑞佐今天終於敲出睽違已久的全壘打。 路透社

洋基主砲瑞佐（Anthony Rizzo）本季面臨生涯最大低潮，也連帶使得洋基打線在隊長賈吉（Aaron Judge）倒下後更顯火力貧弱。而在今天對戰皇家的比賽中，瑞佐總算突破低迷狀態，單場4支4外帶睽違45場之久的全壘打，幫助洋基完成系列賽橫掃。賽後受訪時瑞佐談及如何找回手感，令人意外的是，他給出的答案竟是流行天后泰勒絲（Taylor Swift）。

瑞佐開季狀況不差，5月份OPS超過0.9，是打線除了賈吉外的重要支柱。然而他近兩個月卻面臨大低潮，期間單月打擊率都不到兩成，打擊率從5月的.304一路下跌到賽前的.244。

除了打擊不穩定，瑞佐過往引以為傲的中長程火力幾乎不見蹤影，賽前已經連續45場比賽沒有開轟，上一次敲全壘打已經要追溯到5月中。本季至今瑞佐的打擊甚至不到聯盟平均水準，OPS是新人年後最低，長打率也是完整賽季首度跌破4成。

今天瑞佐4個打數全數敲安，包含一發陽春砲，總算結束了這段如同惡夢般的低潮。長達45場的全壘打乾旱期是瑞佐生涯第二長的紀錄，距離生涯最高只差一場。

「我就像在船上等待風起的人，等待一陣風帶領我前行」，瑞佐說，「教練和隊友們在休息室的反應讓我知道必須自己找到樂子、享受其中並保持正面。在比賽中我經歷了起起落落，無論是好是壞，只要堅持下去，現狀都會逐漸變得平坦。」

今天也是瑞佐繼2019年8月後，再次繳出單場4安的成績單，賽後瑞佐表示自己為了找回狀態做了許多調整，包含上禮拜六不戴打擊手套上場打擊。

值得一提的是，適逢泰勒絲近期在美國展開巡迴演唱會，瑞佐也在自己的登場曲做了改變，將它更改成泰勒絲的單曲《準備好了嗎？（Ready For It）》，並收到立竿見影的效果。

「這真的是屬於她的夏天，她正在促進每個城市的經濟」，瑞佐說。

泰勒絲 Anthony Rizzo

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