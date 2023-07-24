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MiLB／潘文輝飆156公里獲選勝投 鄭宗哲連2戰敲安

中央社／ 台北24日電
旅美費城人隊小聯盟1A投手潘文輝今天後援出賽，投2局失1分，最快球速156公里，獲選為勝利投手。 截圖自潘文輝粉絲團
旅美費城人隊小聯盟1A投手潘文輝今天後援出賽，投2局失1分，最快球速156公里，獲選為勝利投手。 截圖自潘文輝粉絲團

旅美費城人隊小聯盟1A投手潘文輝今天後援出賽，投2局失1分，最快球速156公里，拿下個人本季第3勝；海盜隊2A野手鄭宗哲單場3打數敲1安、連2場出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊1A與紐約洋基隊1A交手，費城人隊比賽前半段積極搶分，5局打完10比2領先。

費城人隊6局上換潘文輝後援登板，先觸身球保送首名打者，但及時回穩，連抓3個出局數、沒有失掉分數，費城人隊6局下再起攻勢，靠著接連安打、暴投再拿2分。

潘文輝7局續投有狀況，被首名打者敲出三壘打，三振抓到第1個出局數，接著捕逸讓對手跑回1分，潘文輝讓接下來2棒打者都敲出左外野方向飛球出局，沒讓對手再延續攻勢。

潘文輝總計用30球投2局，被敲出1支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，最快球速156公里，球隊終場以12比3拿勝，潘文輝拿下個人本季第3勝。

匹茲堡海盜隊小聯盟2A與費城人隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打6棒、守游擊。鄭宗哲今天單場3打數敲出1支安打，近期連2場出賽都有安打，賽後打擊率2成29。海盜隊以1比0拿下勝利。

潘文輝 費城人 海盜 鄭宗哲

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