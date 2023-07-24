MLB／改守一壘展現金手套美技 哈波攻守都摧毀守護者
費城人隊重砲哈波（Bryce Harper）改守一壘愈來愈有心得，今天對守護者隊之戰不但頻頻上演美技，還在延長10局上揮出關鍵安打、攻下超前分，幫助費城人8：5獲勝，逃過3連戰遭橫掃的命運。
哈波生涯12年累計289轟，幾乎都是擔任外野手，前天對守護者首戰是先發一壘手初體驗，3局下為了接界外飛球，奮不顧身撲進場邊攝影席，就連守護者球迷也拍手叫好。
哈波昨天擔任指定打擊，今天再扛先發一壘手重任，4局下連續兩次撲球、自己完成刺殺，5局下接獲強勁飛球又演出雙殺，費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）說：「哈波是運動員、也是棒球選手，看起來好像以前守過一壘。」
兩隊打完9局4：4平手，哈波10局上揮出安打，貢獻勝利打點，費城人這半局攻下4分奠定勝基。
哈波4打數1安打，打點、得分各2，尤其一壘區金手套級演出又成焦點；他表示，練球非常認真，每天都和內野教練狄克森（Bobby Dickerson）一起努力，在一壘區做好該做的事。
費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）投7局失3分，優質內容無關勝敗，他說：「哈波看起來確實不錯，在一壘區充滿活力，想要做得更好，看看他的演出就知道。」
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