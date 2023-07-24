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MLB／張育成好手感再打大都會 對戰3場都有安打、打點

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
張育成今天在3局下、滿壘時敲出帶有一分打點的安打。 美聯社
張育成今天在3局下、滿壘時敲出帶有一分打點的安打。 美聯社

旅美好手張育成近況不錯，今天對大都會隊之戰3打數1安打，3局下攻下1分打點，也讓紅襪隊串聯打線攻下4分奠定勝基，終場以6：1獲勝。

紅襪首局攻下全場第1分，張育成2局下首次遭三振，3局下紅襪打線大爆發，不但打了一輪，還連續出現7支安打，他在滿壘時揮出左外野安打，幫助球隊擴大領先到4分。

大都會先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）大崩盤，只投2.1局被揮出10支安打，失5分吞敗，投球局數是個人本季最短。

張育成6局下打擊再遭三振，8局下因觸身球上壘，本季打擊率1成71、全壘打5支、打點16分。

兩隊結束本季3場對戰，紅襪以2勝1敗占優勢，張育成在這次系列賽合計9打數3安打，包括全壘打、二壘打各1支，一共攻下4分打點，而且連續3場都有安打、打點，整體表現相當夠水準。

紅襪日籍球星吉田正尚今天5個打數掛零、吞下1次三振，打擊率從3成19掉到3成15，讓出美聯打擊王，排名降到第2，光芒隊狄亞茲（Yandy Diaz）3成17躍居榜首。

紅襪隊張育成8局挨了觸身球。法新社
紅襪隊張育成8局挨了觸身球。法新社

紅襪 張育成

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