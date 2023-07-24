MLB／勇士最新三振機器降臨 古巴赫南德茲初登板奪首勝

勇士隊26歲古巴籍右投赫南德茲（Daysbel Hernandez），今天大聯盟初登板毫無意外展現K功，中繼1局被揮出1支安打，3個出局數都用三振拿下，勇士終場4：2擊敗釀酒人隊，赫南德茲也拿下生涯首勝。

勇士打完前6局1：2落後，赫南德茲7局下登板，投20球完成中繼任務，其中14顆好球，面對4名打者飆出3次三振；大聯盟官網指出，赫南德茲首戰證明自己就是「三振機器」。

勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies）8局上轟出三分砲，成為致勝一擊，赫南德茲因此成為勝投，總教練史尼克（Brian Snitker）說：「赫南德茲實在太棒了，很開心牛棚有這種球路的投手，看起來他對好球帶的感覺也很好。」

赫南德茲本季在高階1A、2A、3A合計出賽20場，合計22局飆出32次三振，從3A升上大聯盟不到24小時，賽前一大早才剛抵達密爾瓦基，但三振功力無縫接軌，奧比斯說：「賽前和赫南德茲聊過，他說上場就是投好球，如果被打到，隊友要幫他守住。」

大聯盟官網特別提到，赫南德茲因為韌帶置換手術，去年整季缺席，但恢復速度很快，從月初至今在2A、3A、大聯盟合計7.2局，面對27打者狂飆20次三振。