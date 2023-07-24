MLB／「讓棒球人都羨慕的選手」 崔志萬最愛大谷全力轟

大谷翔平持續用「雙刀」肆掠大聯盟，這3天在敵軍陣營見證的海盜隊韓籍打者崔志萬，直呼大谷是讓所有棒球人都羨慕的選手，「他是世上獨一無二的存在。」

崔志萬大聯盟生涯陸續待過天使、洋基、釀酒人、光芒，去年季後被交易到海盜隊，有4季全壘打達雙位數，目前累積生涯66轟，第66轟就是在兩天前砲轟大谷翔平。

今天結束這波面對天使的3連戰，崔志萬聊到他眼中的大谷，他盛讚：「他在投打都活躍於大聯盟，是讓所有人都羨慕的選手、這世上獨一無二的存在。」

崔志萬說看到大谷，讓人感覺有很想從他身上挖寶。近一步被問到想向大谷看齊的東西，崔志萬點名「力量」，「能看到亞洲選手在大聯盟這樣打，真的很羨慕呢！我也希望可以成為像他那樣的打者。」

他指出，由於大聯盟投手的球速更快，亞洲打者來到這裡，為了準確擊球，往往是用7分力揮擊，自己也是那樣，「但大谷可以全力揮擊，所以他的出棒總是充滿爆發力，這是我和他最大的不同。」