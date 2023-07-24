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MLB／張育成關鍵轟 紅襪終止3連敗

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
紅襪隊旅美好手張育成昨天5局下轟出陽春砲，國內球員首次從塞揚獎投手的手中開轟。（路透）
紅襪隊旅美好手張育成昨天5局下轟出陽春砲，國內球員首次從塞揚獎投手的手中開轟。（路透）

紅襪隊昨在波士頓主場對大都會隊進行雙重賽，旅美好手張育成第2戰出現關鍵全壘打，5局下砲轟3屆塞揚獎強投薛則，助紅襪追平比數，也帶動全隊反撲氣勢，終場以8：6獲勝，終止3連敗。

張育成這支陽春砲，直接飛越芬威球場左外野「綠色怪物」全壘打牆，本季第5轟、生涯第19轟，也是旅美球員歷年23支全壘打紀錄中，首次從塞揚獎投手的手中開轟。

旅美好手從2002年陳金鋒登上道奇隊大聯盟開始，歷年23轟紀錄由4名球員完成，胡金龍2轟，郭泓志、林子偉各有1轟。

張育成昨首戰2打數1安打、攻下兩分打點，第2戰5局下逮到薛則84英里失控滑球，轟上左外野看台，助紅襪追成3：3平手，也讓紅襪改變命運，5到7局狂攻6分打下江山。

波士頓

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