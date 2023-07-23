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MLB／全壘打派對！水手藍鳥戰雙方各自上演單局三轟

聯合新聞網／ 綜合報導
赫南德茲今天再敲關鍵安打，連續兩天替球隊打下勝利打點。 美聯社
赫南德茲今天再敲關鍵安打，連續兩天替球隊打下勝利打點。 美聯社

水手藍鳥兩支競逐美聯外卡席次的球隊近期迎來三連戰，今天兩邊火力旺盛，一共敲出七發全壘打，兩隊更各自在第三、第五局上演單局三轟。藍鳥雖一度取得三分領先，但在七局下牛棚放火被水手海灌五分逆轉，最終水手就以9：8獲勝，也取得系列賽勝利。

藍鳥目前位居美聯外卡第三名，但這位子坐得並不牢固，與洋基、紅襪僅有兩場勝差，賽前水手與藍鳥差4.5場也在射程翻圍內。這場比賽水手其實是率先發起進攻號角的球隊，在三局下半羅利（Cal Raleigh）、莫爾（Dylan Moore）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）攜手砲轟美聯三振王高斯曼（Kevin Gausman），替球隊取得三分領先。

然而藍鳥這邊在五局上也還以顏色，基爾邁爾（Kevin Kiermaier）、貝爾特（Brandon Belt）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也在同局開轟，一舉將比分超前。

但水手展現十足韌性，繼昨天靠著赫南德茲（Teoscar Hernandez）再見安打贏球後，今天水手再度上演精彩的逆轉秀戲碼，七局下在落後三分的情況下靠著接連安打開啟追分攻勢，再由昨天的英雄赫南德茲一棒超前，連兩天以一分差險勝。

「雖然身處藍鳥休息室的對面，但我始終不把這場比賽視為較勁」，赫南德茲說，他去年被藍鳥交易到水手隊，在這個系列賽兩度痛擊老東家。「即使到了現在，我不知道其他球員怎麼想，但對我來說，藍鳥隊只是另一支我們要面對的球隊。」

而當家游擊手克勞佛（J.P. Crawford）也認為球隊目前狀況相當好，「任何時候你以這樣的方式贏得系列賽，都是一個好的徵兆，希望我們接下來每天能繼續保持，我們有一支優秀、強韌的團隊。」

團隊 藍鳥 水手

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