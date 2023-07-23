MLB／三個和尚沒水喝！費城守備讓惠勒無辜掉分「問天」吞敗

今天費城人對戰守護者的比賽上演一場超級投手戰，最終由守護者以1：0驚險獲勝。本場比賽主投七局僅失一分的費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）除了打線不給力導致「問天」吞敗，唯一掉的分數還是建立在隊友的守備瑕疵上，堪稱是本日最悲情。

惠勒本場比賽狀況極佳，在七局的投球中僅被敲出五支安打，另外送出8K。然而隊友卻沒有送上任何火力支援，遭到守護者菜鳥拜比（Tanner Bibee）的強力封鎖，最終惠勒無奈吞下本季第五敗。

惠勒本場比賽唯一失分發生在第六局，在兩出局一壘有人之際，拉米瑞茲（Jose Ramirez）打出仰角相當高的平凡飛球，沒想到費城人三名野手看似都有機會，卻因為交代不清導致沒人出面接殺。最終球落地，在紀錄上是一支安打，加上是兩出局的關係，原先一壘上的跑者連繞三個壘包跑回致勝分。

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「你必須贏得這種比賽」，費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）說，「今天拉鋸的局面猶如季後賽，我們該贏，而且不能從根本上潰敗。當時應該有人就定位，我們必須接到那顆球。」

而右外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）還原當下情況，表示這是外野手該處理的球。「跑動時我看到二壘手史托特（Bryson Stott）在球的下方，我以為他會接，但這球在外野手的管區，我們不該私自預設內野手會處理。」

惠勒本季3.88的防禦率跟去年的2.82相比上漲了不少，但近兩年他的FIP（投手獨立防禦率）都不到3，顯見他的投球受到費城人糟糕的守備影響不少。

而另一邊的守護者投手拜比則和惠勒兩樣情，今天他投出生涯代表作，面對火力旺盛的費城人，主投七局只讓一名打者安打上壘，收下本季第6勝。拜比在近5場先發中拿下3勝0敗，防禦率僅1.29，在守護者輪值傷兵滿營的情況下逐漸成為中流砥柱。

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「牛棚近期工作量很多，因為陣中滿是年輕人及傷兵的」，拜比說，「所以我今天能否吃長局數對球隊來說很重要，今天的投球表現證明了我正在做正確的事情、投出正確的球，特別是經過費城人這種強力打線的考驗，更加說明了這點。」