MLB／大谷翔平罕見吞3K全隊最慘 連4戰未開砲停在35轟

天使隊今天繼續在洛杉磯主場迎戰海盜隊，進行3連戰第2戰，大谷翔平4次打數掛零、吞下3次三振，最近連續3場比賽未出現安打，本季全壘打停在35支，天使終場0：3落敗，也終止4連勝。

今天賽前，大谷連續6場比賽獲保送，加起來一共11次，光是20日對洋基隊、昨天對海盜就有7次，讓他失去不少追求長打的機會，連同今天4支0在內，已經連續4場比賽未開轟。

海盜今天動用5名投手，只被天使揮出5支安打，飆出12次三振，大谷吞下3K是全隊最多，也是繼5月29日對馬林魚隊、7月16日對太空人隊後，本季第3次單場3K，打擊率從3成05掉到3成02。

天使左投德梅斯（Reid Detmers）先發5局，被揮出6支安打、失兩分，飆出9次三振，兩名後援投手也送出4次三振，德梅斯吞敗後掉到2勝7敗。

天使今天輸球後，戰績50勝49敗在美聯西區排名掉到第4，落後龍頭遊騎兵隊8場勝差，美聯外卡排名暫居第7。

大聯盟目前只有兩名打者超過30轟，大谷35轟仍是第一，勇士隊歐森（Matt Olson）32轟居次，也是國聯榜首，白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）28轟在美聯排名第2。