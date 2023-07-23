MiLB／林昱珉7局優質先發 2A出賽2連勝防禦率1.38

旅美響尾蛇隊台灣投手林昱珉升上小聯盟2A後連2場先發出賽都有好表現，今天投7局挨轟、失2分，仍是優質先發，球隊終場以8比2拿勝，林昱珉拿下2A先發2連勝。

美職亞利桑那響尾蛇隊台灣投手林昱珉7月初接到消息生涯首度升上小聯盟2A，台灣時間17日首度先發就拿下勝投，今天與明尼蘇達雙城隊2A比賽先發也有好表現。

林昱珉開賽稍微有狀況，1局上2人出局後先投出觸身球保送，接著被敲全壘打失掉2分，但及時回穩，三振抓到該局第3個出局數，2局過後回穩，2局讓對手3上3下。

林昱珉3局上被首名打者敲出安打、盜上二壘，但接著連抓3個出局數、沒有失分，4局讓對手3上3下，5局上又遇到危機，被敲出安打、投出觸身球保送，但展現三振功力，沒讓對手延續攻勢。

林昱珉6局也讓對手3上3下，7局先被敲出安打，接著讓打者敲出滾地球形成雙殺，再讓打者敲出外野飛球出局、完成投球任務。

林昱珉總計用93球投7局，被敲出4支安打，包括1發全壘打，投出6次三振，失掉2分皆為責失分，優質先發拿下勝投，賽後防禦率1.38。