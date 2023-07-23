MLB／張育成開轟改變紅襪命運 菜鳥卡薩斯雙轟擊沉薛則

旅美好手張育成全壘打熄火5場後，今天對大都會隊雙重賽第2戰開砲，5局下砲轟3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer），幫助紅襪隊追平比數，也帶動反撲氣勢，終場以8：6獲勝，終止3連敗。

兩隊3連戰首戰因雨打到第4局，保留到今天再戰，張育成第7局退場，2打數1安打、攻下兩分打點，紅襪最後4：5落敗。

大都會第2戰推出38歲老將薛則登板先發，前兩局各挨1轟，但大都會4局上攻下3分，讓他帶著3：2領先優勢，直到5局下二度對決張育成，戰況出現變化。

張育成2局下首次打擊，遭83英里滑球三振，5局下1好1壞後，薛則再投84英里滑球，被張育成轟出左外野「綠色怪物」全壘打牆，形成369英尺陽春砲；這是張育成繼7月15日對小熊隊之戰後，再度出現全壘打，也是生涯第19轟，此役4打數1安打、吞下兩次三振，本季打擊率1成64。

紅襪今天在主場迎戰大都會，旅美好手張育成5局下砲轟3屆塞揚獎強投、40歲老將薛則（Max Scherzer），本季第5轟出爐，幫助球隊追成3：3平手。 路透社

紅襪23歲菜鳥一壘手卡薩斯（Triston Casas）6局下再轟薛則，中外野兩分砲成為致勝一擊，締造生涯首次單場雙響砲紀錄，本季累計14轟；紅襪7局下再得3分拉大比數差距，儘管大都會9局上追回3分，終場仍以兩分之差輸球。

紅襪全場10支安打包括5轟，薛則就被打了4支全壘打，投6局失5分吞敗，本季戰績掉到8勝4敗、防禦率4.20。

美聯東區向來是超級戰區，紅襪目前52勝47敗和洋基隊並列第4，落後藍鳥隊兩場勝差；值得一提的是，美聯外卡排名前5就有4支美聯東區球隊，光芒穩居榜首，接著是太空人、藍鳥，暫居保障名額，紅襪、洋基落後差距不大，戰況隨時可能生變。

YU ALREADY KNOW! pic.twitter.com/Ys4p7bUe5Q — Red Sox (@RedSox) 2023年7月23日