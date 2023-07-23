快訊

堅果和種子可護腦，但哪一樣最有益？神經科醫師和阿茲海默症專家都說是它

杜蘇芮颱風最新路徑曝 粉專指這個走法有點像7年前的莫蘭蒂

藍全代會通過提名侯友宜選總統 朱立倫：組執政大聯盟

MLB／張育成開轟改變紅襪命運 菜鳥卡薩斯雙轟擊沉薛則

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅襪23歲菜鳥一壘手卡薩斯（Triston Casas）單場兩度砲轟薛則，6局下的中外野兩分砲成為致勝一擊。 路透社
紅襪23歲菜鳥一壘手卡薩斯（Triston Casas）單場兩度砲轟薛則，6局下的中外野兩分砲成為致勝一擊。 路透社

旅美好手張育成全壘打熄火5場後，今天對大都會隊雙重賽第2戰開砲，5局下砲轟3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer），幫助紅襪隊追平比數，也帶動反撲氣勢，終場以8：6獲勝，終止3連敗。

兩隊3連戰首戰因雨打到第4局，保留到今天再戰，張育成第7局退場，2打數1安打、攻下兩分打點，紅襪最後4：5落敗。

大都會第2戰推出38歲老將薛則登板先發，前兩局各挨1轟，但大都會4局上攻下3分，讓他帶著3：2領先優勢，直到5局下二度對決張育成，戰況出現變化。

張育成2局下首次打擊，遭83英里滑球三振，5局下1好1壞後，薛則再投84英里滑球，被張育成轟出左外野「綠色怪物」全壘打牆，形成369英尺陽春砲；這是張育成繼7月15日對小熊隊之戰後，再度出現全壘打，也是生涯第19轟，此役4打數1安打、吞下兩次三振，本季打擊率1成64。

紅襪今天在主場迎戰大都會，旅美好手張育成5局下砲轟3屆塞揚獎強投、40歲老將薛則（Max Scherzer），本季第5轟出爐，幫助球隊追成3：3平手。 路透社
紅襪今天在主場迎戰大都會，旅美好手張育成5局下砲轟3屆塞揚獎強投、40歲老將薛則（Max Scherzer），本季第5轟出爐，幫助球隊追成3：3平手。 路透社

紅襪23歲菜鳥一壘手卡薩斯（Triston Casas）6局下再轟薛則，中外野兩分砲成為致勝一擊，締造生涯首次單場雙響砲紀錄，本季累計14轟；紅襪7局下再得3分拉大比數差距，儘管大都會9局上追回3分，終場仍以兩分之差輸球。

紅襪全場10支安打包括5轟，薛則就被打了4支全壘打，投6局失5分吞敗，本季戰績掉到8勝4敗、防禦率4.20。

美聯東區向來是超級戰區，紅襪目前52勝47敗和洋基隊並列第4，落後藍鳥隊兩場勝差；值得一提的是，美聯外卡排名前5就有4支美聯東區球隊，光芒穩居榜首，接著是太空人、藍鳥，暫居保障名額，紅襪、洋基落後差距不大，戰況隨時可能生變。

紅襪 張育成 薛則 大都會

延伸閱讀

MLB／張育成本季第5轟出爐 砲轟3屆塞揚獎強投薛則

MLB／張育成棒打千賀滉大 紅襪大都會之戰因雨保留

MLB／芬威壩！波士頓暴雨水漫球場 張育成：沒辦法上球場

MLB／張育成二壘打讓千賀滉大掉2分 球迷稱「最強1割」

相關新聞

MLB／張育成本季第5轟出爐 砲轟3屆塞揚獎強投薛則

紅襪隊今天在波士頓芬威球場再戰大都會隊，旅美好手張育成5局下轟出左外野陽春砲，本季第5轟出爐，幫助球隊追成3：3平手，也讓...

MLB／紅人連3打席開轟KO響尾蛇 菜鳥左投看到「下巴驚掉」

紅人隊今天在辛辛那提主場上演全壘打秀，6局下連3打席全壘打，逆轉戰局以4：2擊敗響尾蛇隊，搶下3連戰前兩勝。

MLB／藤浪晉太郎連兩天挨打 金鶯花光5分領先仍贏光芒

金鶯隊作客佛州坦帕灣，今天對光芒隊進行4連戰第3戰，打完8局花光5分領先優勢，還好9局上歐赫恩（Ryan O'Hearn...

MLB／張育成二壘打讓千賀滉大掉2分 球迷稱「最強1割」

大聯盟場上今天上演台日對決，效力紅襪隊的台將張育成，首打席就從大都會隊日籍投手千賀滉大手中敲出二壘打，一棒掃回2分打點。

MLB／張育成開轟改變紅襪命運 菜鳥卡薩斯雙轟擊沈薛則

旅美好手張育成全壘打熄火5場後，今天對大都會隊雙重賽第2戰開砲，5局下砲轟3屆塞揚獎強投薛則（Max Scherzer）...

MLB／隊友4轟相挺 大谷挨4轟仍奪勝

天使隊站在是否交易大谷翔平的十字路口，昨天團隊敲出4轟，用全壘打全力慰留，也相挺先發6.1局也挨了4轟、失5分的大谷，天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦