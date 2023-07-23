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MLB／紅人連3打席開轟KO響尾蛇 菜鳥左投看到「下巴驚掉」
紅人隊今天在辛辛那提主場上演全壘打秀，6局下連3打席全壘打，逆轉戰局以4：2擊敗響尾蛇隊，搶下3連戰前兩勝。
紅人原本0：1落後，6局下1出局後，2棒弗里多（TJ Friedl）、3棒麥克連（Matt McLain）、4棒弗萊利（Jake Fraley）連續開轟，讓響尾蛇24歲菜鳥右投佛特（Brandon Pfaadt）付出慘痛代價，從5月4日升上大聯盟後吞下4連敗。
佛特本季第7場出賽，再度挑戰生涯首勝，兩隊前5局都未得分，響尾蛇6局上攻下全場第1分，不料佛特6局下也出狀況，面對弗里多、麥克連（Matt McLain）、弗萊利只投10球挨了3轟，完成6局任務退場，從勝投變成敗投。
這是紅人繼去年7月14日在洋基球場後，再度出現連3打席全壘打，最近拚出4連勝，在國聯中區只落後排名第1的釀酒人隊1場勝差，
紅人25歲菜鳥左投威廉森（Brandon Williamson）5月17日升上大聯盟，今天先發6局只被揮出3支安打、失1分，戰績升至2勝2敗，笑說：「6局下看到第3轟時，下巴都驚掉了。」
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