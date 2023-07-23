MLB／藤浪晉太郎連兩天挨打 金鶯花光5分領先仍贏光芒

金鶯隊作客佛州坦帕灣，今天對光芒隊進行4連戰第3戰，打完8局花光5分領先優勢，還好9局上歐赫恩（Ryan O'Hearn）關鍵安打攻下致勝分，終場仍以6：5獲勝，在系列賽取得2勝1敗，穩住美聯龍頭地位。

此役吸引爆滿25025人進場，光芒王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan）狀況不佳，只投4局失5分退場，無緣成為大聯盟首位12勝投手，金鶯打完前5局5：0領先。

光芒6局下攻下兩分、7局下再得1分，金鶯8局下推出日籍投手藤浪晉太郎，連投兩次保送，再出現暴投形成二、三壘有人，光芒再靠內野滾地球、安打攻下兩分，追成5：5平手。

日籍投手藤浪晉太郎8局下上場，失兩分吞救援失敗。 美聯社

藤浪20日從運動家隊被交易到金鶯，昨天初亮相投1局失1分，讓光芒擴大領先優勢，以3：0扳回一城，今天又把5：3搞成5：5，在紀錄上救援失利。

歐赫恩未在先發名單，9局上代打建功，幫助金鶯贏得近14戰第11勝，本季戰績60勝38敗，仍是美聯唯一勝率超過6成（6成12）的球隊，分區領先光芒1場勝差。

光芒月初還領先金鶯6.5場勝差，本月戰績只有4勝13敗，成為美聯表現最爛的球隊。