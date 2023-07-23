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MLB／隊友4轟相挺 大谷挨4轟仍奪勝

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平單場挨4轟寫下生涯新高。 美聯社
大谷翔平單場挨4轟寫下生涯新高。 美聯社

天使隊站在是否交易大谷翔平的十字路口，昨天團隊敲出4轟，用全壘打全力慰留，也相挺先發6.1局也挨了4轟、失5分的大谷，天使終場以8：5擊敗海盜隊，大谷拿下本季第8勝。

大谷生涯首度以投手身分碰上海盜，先發6.1局被敲6安打、失5分，失分全數都是因為全壘打，包括崔志萬的陽春砲、戴維斯的雙響砲，單場挨4轟締造生涯單場最慘紀錄。

「打者翔平」4打席只有1打數，單場靠3次保送、1次不死三振全數上壘；隊友則是敲出4轟力挺，致勝安打為4局下穆斯塔卡斯的逆轉三分砲。

隨著8月1日的交易大限逼近，天使是否上架大谷成為熱議話題，能否保有爭取季後賽的機會是抉擇關鍵，每一勝都會成為留下大谷的理由，昨天投球內容欠佳的大谷，仍在洛杉磯主場球迷掌聲中退場，希望留下這位二刀流天才的企圖不言而喻。

「我很開心可以聽到那些掌聲。」大谷對於此役表現卻有更多不滿意，「我很想拿出更好的表現，回應球迷的支持。」天使教頭尼文指出，大谷近期的手指傷勢沒有大礙，疲憊應是挨了4轟的原因，「他今天上壘4次、跑了4趟，他也是人，有幾球偏高就被逮到，但他的手指沒有問題。」

交易傳言四起，大谷無意讓這些風聲影響自己，「我完全沒想過這些事，我現在還是天使的一分子，我也認為我們有前進季後賽的機會。」尼文也說：「他是我們的王牌，我已經等不及他的下一場先發。」天使4連勝、近6戰5勝，戰績50勝48敗，距離搶進美聯外卡還有4場勝差。

團隊 洛杉磯 上海

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