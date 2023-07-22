MLB／回應交易傳聞 大谷翔平：希望在天使打進季後賽

面對交易傳聞，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使二刀流球星大谷翔平今天於賽後受訪時，再度強調希望在天使打進季後賽並獲勝的想法。

日本放送協會（NHK）報導，隨著時間愈來愈逼近大聯盟夏季交易期限的8月1日（日本時間8月2日），美國媒體連日來持續出現天使可能交易大谷的報導。

大谷今天登板主投拿下本季第8場勝投後，接受日美兩國媒體約13分鐘訪問，回答以美媒為主的有關交易及去留等提問，包括「是否想過今天是以天使投手身分最後一次站上投手丘」及「球團是否有談到不會交易」等問題。

大谷面帶微笑說出一直以來相同的答案，「有關交易，我已習慣不去在意」、「什麼都沒有談」等回覆。

被問到在天使打進季後賽的想法，大谷說，今年是在天使的第6年，當然希望能在這支球隊打進季後賽並獲勝，這心情沒有改變，「至於球隊會做出什麼樣的決定，坦白說我並不清楚，那不在我的工作範圍內」。

大聯盟今年交易期限是美國東部時間8月1日晚間6時，也就是日本時間8月2日上午7時。

天使於明星賽後雖然以5勝2敗逐漸扭轉球隊氣勢，但從目前戰績來看，天使與美國聯盟外卡第3名的多倫多藍鳥仍有4場勝差的差距，接下來天使如果在交易期限前連敗，預料大谷被交易的報導會更為熱烈。