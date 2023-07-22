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MLB／光芒強投艾佛林勇奪第11勝 並列大聯盟勝投王

中央社／ 綜合外電報導
艾佛林搶下第11勝。 法新社
艾佛林搶下第11勝。 法新社

坦帕灣光芒今天在主場迎戰巴爾的摩金鶯，強投艾佛林（Zach Eflin）先發7局無失分，幫助光芒以3比0取勝，他也奪下個人本季第11勝，與其他5名投手並列全聯盟勝投王。

光芒打者拉米瑞茲（Harold Ramirez）先於2局下打出帶有打點中外野安打，隊友巴瑞德斯（Isaac Paredes）和希瑞（Jose Siri）又分別在6局下、7局下各敲出一發陽春全壘打。

艾佛林主投7局被敲2安沒有掉分，送出8次三振、1次保送，防禦率降至3.36，個人本季投球成績來到11勝5敗，他和其他5名投手並列大聯盟勝投王。

光芒今天贏球結束近期5連敗，這次光芒與金鶯的4連戰系列賽打完兩場，目前兩隊各拿下一勝。

金鶯投手布拉迪希（Kyle Bradish）先發6局被敲6安失2分，送出5次三振、1次保送，雖然投球內容不差，但無奈隊友沒有提供火力支援，仍吞下個人本季第5場敗投。

金鶯輸球後，本季例行賽戰績來到59勝38敗，暫居美國聯盟東區龍頭；光芒戰績則來到61勝40敗，在美國聯盟東區排第2名緊追金鶯。

光芒 金鶯 大聯盟

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