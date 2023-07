MLB／張育成棒打千賀滉大 紅襪大都會之戰因雨保留

美國職棒波士頓紅襪隊台灣好手張育成,今天在首打席就棒打大都會隊日籍投手千賀滉大,形成2打點二壘安打,終結3場比賽沒安打的小低潮,不過最終比賽因雨保留到明天再戰。

張育成今天先發打第9棒、擔任游擊手,且今天大都會隊先發投手是日籍王牌千賀滉大,形成台日對決。張育成在2局下一、二壘有人時上場打擊,在2好1壞時,鎖定95.7英里(約154公里)的速球,敲出直擊左外野「綠色怪物」大牆的深遠二壘安打,帶有2分打點,擊球初速為90.2英里(約145公里),為本季第2支二壘安打。

此戰紅襪隊在1局下率先攻下分數,杜南(Jarren Duran)敲出一壘安打後,成功盜上二壘再靠著對方失誤站上三壘,之後特納(Justin Turner)擊出滾地球帶有1分打點;2局下張育成敲出2打點二壘安打,紅襪隊取得3比0領先。

YU CHANG MAKES IT 3-0 WITH A 2-RUN DOUBLE! Red Sox offense making noise early. pic.twitter.com/EZma0LuY9n

不過3局上大都會隊的尼莫(Brandon Nimmo)轟出2分全壘打,4局上沃格貝克(Daniel Vogelbach)再敲出逆轉2分砲,反倒以4比3領先。不過比賽進行到4局下就因為雨勢過大而暫停,最後決定保留比賽,延至明天繼續從4局下開始打。

由於雨勢非常大,張育成還在個人社群媒體上貼出球場休息室淹水的照片,並表示,「要去球場的路上淹水了,目前沒辦法上球場。」

This is Fenway Park, not a scene from Titanic.



(📹: @Boy9Danny)pic.twitter.com/AnQTg9C63u