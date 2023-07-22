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MLB／張育成棒打千賀滉大 紅襪大都會之戰因雨保留

中央社／ 台北22日電
千賀滉大先發主投遭張育成敲出長打。 美聯社
千賀滉大先發主投遭張育成敲出長打。 美聯社

美國職棒波士頓紅襪隊台灣好手張育成，今天在首打席就棒打大都會隊日籍投手千賀滉大，形成2打點二壘安打，終結3場比賽沒安打的小低潮，不過最終比賽因雨保留到明天再戰。

張育成今天先發打第9棒、擔任游擊手，且今天大都會隊先發投手是日籍王牌千賀滉大，形成台日對決。張育成在2局下一、二壘有人時上場打擊，在2好1壞時，鎖定95.7英里（約154公里）的速球，敲出直擊左外野「綠色怪物」大牆的深遠二壘安打，帶有2分打點，擊球初速為90.2英里（約145公里），為本季第2支二壘安打。

此戰紅襪隊在1局下率先攻下分數，杜南（Jarren Duran）敲出一壘安打後，成功盜上二壘再靠著對方失誤站上三壘，之後特納（Justin Turner）擊出滾地球帶有1分打點；2局下張育成敲出2打點二壘安打，紅襪隊取得3比0領先。

不過3局上大都會隊的尼莫（Brandon Nimmo）轟出2分全壘打，4局上沃格貝克（Daniel Vogelbach）再敲出逆轉2分砲，反倒以4比3領先。不過比賽進行到4局下就因為雨勢過大而暫停，最後決定保留比賽，延至明天繼續從4局下開始打。

由於雨勢非常大，張育成還在個人社群媒體上貼出球場休息室淹水的照片，並表示，「要去球場的路上淹水了，目前沒辦法上球場。」

張育成

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