MLB／張育成棒打千賀滉大 紅襪大都會之戰因雨保留
美國職棒波士頓紅襪隊台灣好手張育成，今天在首打席就棒打大都會隊日籍投手千賀滉大，形成2打點二壘安打，終結3場比賽沒安打的小低潮，不過最終比賽因雨保留到明天再戰。
張育成今天先發打第9棒、擔任游擊手，且今天大都會隊先發投手是日籍王牌千賀滉大，形成台日對決。張育成在2局下一、二壘有人時上場打擊，在2好1壞時，鎖定95.7英里（約154公里）的速球，敲出直擊左外野「綠色怪物」大牆的深遠二壘安打，帶有2分打點，擊球初速為90.2英里（約145公里），為本季第2支二壘安打。
此戰紅襪隊在1局下率先攻下分數，杜南（Jarren Duran）敲出一壘安打後，成功盜上二壘再靠著對方失誤站上三壘，之後特納（Justin Turner）擊出滾地球帶有1分打點；2局下張育成敲出2打點二壘安打，紅襪隊取得3比0領先。
YU CHANG MAKES IT 3-0 WITH A 2-RUN DOUBLE!— Tyler Milliken ⚾️ (@tylermilliken_) July 21, 2023
Red Sox offense making noise early.
pic.twitter.com/EZma0LuY9n
不過3局上大都會隊的尼莫（Brandon Nimmo）轟出2分全壘打，4局上沃格貝克（Daniel Vogelbach）再敲出逆轉2分砲，反倒以4比3領先。不過比賽進行到4局下就因為雨勢過大而暫停，最後決定保留比賽，延至明天繼續從4局下開始打。
由於雨勢非常大，張育成還在個人社群媒體上貼出球場休息室淹水的照片，並表示，「要去球場的路上淹水了，目前沒辦法上球場。」
This is Fenway Park, not a scene from Titanic.— Thomas Carrieri (@Thomas_Carrieri) July 22, 2023
(📹: @Boy9Danny)pic.twitter.com/AnQTg9C63u
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