MLB／金鶯藤浪初登板首球就挨轟 教頭仍大讚球威很強

金鶯日前透過交易換來7月表現不錯的日籍投手藤浪晉太郎，今日終於迎來出場機會，不過首球就被光芒打者希瑞（Jose Siri）擊出全壘打牆，賽後留下1局失1分的表現，防禦率微幅上升8.58。

今日金鶯對陣光芒賽前，藤浪受訪時提到轉隊後有點緊張，「有點緊張，因為會有更多人在關注比賽。」

今日7局下藤浪晉太郎接替先發投手布拉迪希（Kyle Bradish），不過投出第一顆四縫線速球就被希瑞（Jose Siri）咬中形成全壘打，藤浪挨轟後觸底反彈，先後讓貝騰柯特(Christian Bethancourt)及狄亞茲（Yandy Diaz）擊出滾地球出局，最後再以94英哩指叉球讓法蘭柯（Wander Franco）揮棒落空三振。

藤浪今日最快球速達101.5英里，賽後金鶯教頭海德（Brandon Hyde）仍對藤浪今天的表現讚許，「他在第一球就被突襲，不過在那之後，哇！我認為他的球威很強，能投超過100英里，而他也有顆不錯的指叉球。」

藤浪季前離開效力了效力10年的阪神虎，選擇跟運動家簽下一紙一年、325萬美元（約台幣9983萬元）合約，不過開季後藤浪表現不佳，防禦率一度衝上14以上，後續被球隊調整定位轉往後援，6、7月在運動家出賽17場，單月防禦率分別是3.97和2.25，近期已經連12場未投出四壞球保送。