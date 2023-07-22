MLB／大谷翔平單場挨4轟改寫最慘紀錄 幸有天使4轟相挺
大谷翔平生涯首度以投手的身分對上海盜隊，投6.1局失5分，被4發全壘打炸暈，單場挨轟數寫下生涯新高，幸好天使隊的火力也很凶，讓他在8：5領先時退場，保有爭取本季第8勝的資格。
大谷先發6.1局共用87球，被敲6安打、失5分，送出9次三振，先在第4局遭遇砲擊，崔志萬、戴維斯（Henry Davis）連兩打席敲出陽春砲，第5局蘇文斯基（Jack Suwinski）也炸裂兩分砲，6局戴維斯再敲陽春砲，大谷過去單場最多挨3轟，此役改寫慘紀錄。
天使以火力相挺「慰留」大谷，海盜由賽前以10敗居國聯敗投王的奧維多（Johan Oviedo）先發，投4局失5分，前3局僅因保送大谷面對上壘者，卻在隊友幫他打下2：0領先後開始崩盤。
奧維多4局下再度面對大谷投出保送，這回終於不在壘包上孤伶伶等待，莫尼亞克（Mickey Moniak）補上二壘打，大谷連跑3個壘包，為天使開張分數，穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）補上逆轉三分砲，菜鳥凱貝吉（Trey Cabbage）也炸裂陽春砲，這是他的生涯首轟，天使單局攻下5分。
天使的煙火秀在5局繼續施放，奈托（Zach Neto）先敲陽春砲，大谷靠不死三振上壘後，輪到瓦德（Taylor Ward）揮出兩分砲，持續擴大領先，幫助「投手大谷」可以帶著領先退場。
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