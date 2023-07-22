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芬威壩！波士頓暴雨水漫球場 張育成：沒辦法上球場

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊今天在主場芬威球場迎戰大都會隊，比賽在4局下因暴雨中斷，張育成也透過IG貼出梯間、走道淹水的畫面。圖／截圖自張育成IG
紅襪隊今天在主場芬威球場迎戰大都會隊，比賽在4局下因暴雨中斷，張育成也透過IG貼出梯間、走道淹水的畫面。圖／截圖自張育成IG

紅襪隊今天在主場芬威球場迎戰大都會隊，比賽在4局下因雨中斷，這場暴雨下到場內到處水流氾濫，台將張育成也透過IG貼出梯間淹水的影片，堵住了球員回到場內的通道。

張育成此戰擔任先發第9棒、游擊手，首打席就從日籍投手千賀滉大手中敲出帶有2分打點的二壘打，這一支安打一度幫助紅襪取得3：0領先；大都會剛靠兩支兩分砲逆轉戰局，比賽隨後在4局下因雨中斷。

這場暴雨肆掠波士頓，芬威球場到處泛濫成災，球迷貼出各式直擊照片，不僅觀眾席上已有積水，樓梯處水流湍急的情況有如瀑布，讓球迷看了都苦笑說：「歡迎來到芬威瀑布」；紅襪場方也苦中作樂，播放「It’s raining men」歌曲，大螢幕則直接播放起洋基的賽事。

張育成也透過IG分享，他寫著「要去球場的路上淹水了，目前沒辦法上球場」，影片、照片中到處都是淹水景象。

紅襪隊今天在主場芬威球場迎戰大都會隊，比賽在4局下因暴雨中斷，張育成也透過IG貼出梯間、走道淹水的畫面。圖／截圖自張育成IG
紅襪隊今天在主場芬威球場迎戰大都會隊，比賽在4局下因暴雨中斷，張育成也透過IG貼出梯間、走道淹水的畫面。圖／截圖自張育成IG

張育成 紅襪 大都會

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