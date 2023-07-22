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MLB／張育成二壘打讓千賀滉大掉2分 球迷稱「最強1割」

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MLB／張育成二壘打讓千賀滉大掉2分 球迷稱「最強1割」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成掃回2分打點。 路透社
張育成掃回2分打點。 路透社

大聯盟場上今天上演台日對決，效力紅襪隊的台將張育成，首打席就從大都會隊日籍投手千賀滉大手中敲出二壘打，一棒掃回2分打點。

紅襪今天展開與大都會的3連戰，張育成擔任第9棒、游擊手，面對為大都會擔任先發投手的千賀滉大，他在首打席就建功，2局下在一、二壘有人時，咬中95.7哩偏高直球，一棒打在左外野牆上，這支二壘打挹注2分打點，紅襪一度取得3：0領先。

張育成這支安打是典型的「芬威產物」，受惠於左外野這堵「綠色怪物」大牆而形成的二壘打，但建功是事實，就有美國球迷在當下留言：「張育成是我見過史上最強的打擊率1成5打者」、「張育成聽到史托瑞（Trevor Story）快回來了吧！」紅襪官方推特貼出的影片則以諧音梗寫著「Thank Yu」。

大都會靠全壘打反擊，3局上尼莫（Brandon Nimmo）、4局上沃格巴克（Daniel Vogelbach）各敲出一發兩分砲，將比分逆轉為4：3，比賽隨後在4局下因雨暫停。

張育成 大都會 紅襪

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