MLB／首度對戰「投手大谷」 海盜教頭盛讚「80年一遇」

大谷翔平今天雙刀出賽，將是他首度以投手的身分對戰海盜隊，海盜教頭薛爾頓（Derek Shelton）賽前評論這位二刀流天才，直呼大谷是80年一遇的選手。

天使隊帶著對洋基隊打下的3連勝，今天要與國聯中區墊底的海盜交鋒，大谷擔任先發第2棒、投手，他過去曾以打者身分碰上海盜，累積13打數敲出5安打、打擊率3成85，「投手大谷」則是首度對戰海盜。

今天要同時面對「投手大谷」、「打者翔平」，薛爾頓指出差異，「面對他的投球，是考驗打者在面對他的已知球種時如何做出反應，預判他在什麼情況會投什麼球；面對他的打擊，根據比賽進展，會有不同的策略、配球。」

「我們現在所談論的人，與過去80年裡的任何人都不一樣。」薛爾頓表示，大谷儼然就是當代最強投手之一，面對他，貫策擬定的攻擊策略很重要，「絕對不能忘了一開始想好的要攻擊他的哪顆球。」