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中職／肯特失控退場傳飆罵聲？丘總：只是討論比較激烈

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投肯特。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投肯特。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天以3：4不敵味全龍隊，洋投肯特先發5局失3分（責失1分），過程中明顯動怒，且在換局時有言語衝突，總教練丘昌榮賽後對此強調：「只是討論比較激烈」，他認為選手的出發點都是在乎輸贏，冷靜下來，他相信不是什麼大問題。

肯特前4局未失分，第5局成為戰線分水嶺，遭龍隊敲出4安打，加上二壘手葉子霆的失誤，龍隊單局攻下3分逆轉戰局。

肯特場上已有多次情緒飽滿的舉止，5局投完僅用78球退場，隨後悍將陣營就傳出飆罵聲，連一旁的攝影記者席也注意到聲響。

對於葉子霆的關鍵失誤，丘昌榮表示，確實是簡單的球，滾動比較慢，葉子霆等比較久，守備教練有過去提醒、安慰。

至於肯特的情緒反應，丘昌榮認為，「肯特就是求勝心切，場上動作比較大，討論比較激動一點。」媒體近一步指出換場時似有飆罵隊友，丘總未等提問結束便回應，「沒事沒事，就是討論而已，只是討論比較激烈，後來還是有冷靜下來。」

丘昌榮表示，或許是文化差異，「大聯盟有時也是下來會針對自己、針對隊友，他在乎輸贏，這也是他第一次到亞洲國家打球，多少會有這種狀況，球賽過後大家冷靜下來，我覺得不是什麼問題，往好的方向就是大家都希望贏球。」

丘昌榮 富邦悍將 味全龍

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