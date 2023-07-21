MLB／馬林魚三壘指超衰！被界外球擊中後骨折
馬林魚隊三壘指導教練里德（Jody Reed）昨天比賽遭遇衰事，3局上馬林魚打者桑契斯（Jesus Sanchez）擊出三壘方向界外球，竟打中里德的腿部，檢查後確定為骨折，將無限期缺陣。
馬林魚昨天作客紅雀隊主場，3局上桑契斯擊出平飛球，正好直擊站在三壘邊線附近的里德，他當下沒有立刻倒地，但痛到用單腳跳來跳去，隨後被換下場，三壘指的位置由品管教練班尼迪克（Griffin Benedict）接替。
馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）解釋里德的情況，「他會休息，不確定要多久，他做了X光檢查，醫生說骨頭裂了。」
現年60歲的里德有11年大聯盟球員生涯，退休後陸續在洋基和道奇隊擔任教練，去年才加入馬林魚教練團。
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