MLB／馬林魚三壘指超衰！被界外球擊中後骨折

馬林魚隊三壘指導教練里德（Jody Reed）昨天比賽遭遇衰事，3局上馬林魚打者桑契斯（Jesus Sanchez）擊出三壘方向界外球，竟打中里德的腿部，檢查後確定為骨折，將無限期缺陣。

馬林魚昨天作客紅雀隊主場，3局上桑契斯擊出平飛球，正好直擊站在三壘邊線附近的里德，他當下沒有立刻倒地，但痛到用單腳跳來跳去，隨後被換下場，三壘指的位置由品管教練班尼迪克（Griffin Benedict）接替。

We still can't understand how @Marlins 3B coach Jody Reed tried to walk off a broken leg after being hit by a foul ball. Ever tried to walk off an injury? @stevecovino & @richdavis discuss on @foxsportsradio! pic.twitter.com/JLYIXUhG5o — Covino & Rich (@CovinoandRich) 2023年7月21日

馬林魚總教練舒馬克（Skip Schumaker）解釋里德的情況，「他會休息，不確定要多久，他做了X光檢查，醫生說骨頭裂了。」

現年60歲的里德有11年大聯盟球員生涯，退休後陸續在洋基和道奇隊擔任教練，去年才加入馬林魚教練團。