MiLB／鄭宗哲2A首度3安猛打賞 李灝宇本季第4轟出爐

美職海盜隊小聯盟2A的台灣好手鄭宗哲今天4打數敲出3支安打，升上2A之後首度繳出猛打賞，還送回勝利打點；費城人隊高階1A的李灝宇則是轟出2分砲，本季第4轟出爐。

海盜隊2A與費城人隊2A交手的賽事，鄭宗哲先發打第7棒、擔任游擊手，2局下就敲出左半邊一壘安打，5局下擊出左外野飛球遭接殺；6局下球隊一、三壘有人時，敲出安打送回1分，幫助球隊超前比分；8局下再敲出1支一壘安打。

RBI Single for SS Tsung-Che Cheng @AltoonaCurve #LetsGoBucs pic.twitter.com/fcnM69V9tC — Pittsburgh Pirates Player Development Report (@PGHplayerDev) 2023年7月21日

總計鄭宗哲4打數敲出3支安打，為升上2A之後首度繳出猛打賞表現，目前在2A出賽18場，72打數敲出17支安打，包含1支三壘安打，打擊率2成36。最終海盜隊2A以4比3擊敗費城人隊2A，勝利打點為鄭宗哲所貢獻。

費城人隊高階1A的李灝宇則是轟出2分砲，本季第4轟出爐。 截圖自悍創粉絲團

另1場小聯盟賽事，費城人隊高階1A的李灝宇先發擔任開路先鋒、守二壘，1局上就選到保送上壘，之後成功盜上二壘；3局上擊出游擊方向滾地球出局，4局上擊出中外野飛球出局，6局上擊出左外野高飛球出局；不過8局上轟出一發2分全壘打，幫助球隊追分；9局上遭到三振。

總計李灝宇5打數敲出1支安打，本季第4發全壘打出爐，並跑出本季第13次盜壘，目前出賽59場，226打數敲出59支安打，打擊率2成61。不過最終費城人隊高階1A以11比13不敵白襪隊高階1A。