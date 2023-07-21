MLB／轉往60天傷病名單 洋基唐納森最快9月中才能出賽

洋基隊老將三壘手唐納森（Josh Donaldson）上個月才剛傷癒復出，未料前日比賽因傷2度進入10天傷病名單，沒想到今日竟傳出球隊將唐納森向上轉往至60天的消息，這代表唐納森最快要到9月中才能出賽。

上週末，唐納森在洋基作客洛磯的比賽中，擊出內野滾地球，卻在衝向一壘時右小腿受傷，隔日洋基隊表示唐納森的傷勢為3級拉傷，球隊直接將其放入10天傷兵名單。

洋基將唐納森轉往60天傷病名單後，選擇將32歲的右投手鮑曼（Matt Bowman）放入40人名單，並將他下放到球隊3A。鮑曼上一次在大聯盟出賽是在2019年的紅人隊。今年，他在3A後援出賽30場，拿下4勝0敗，防禦率3.29。

洋基隊去年與雙城進行交易案，將陣中的捕手桑契斯（Gary Sanchez）與工具人烏謝拉（Gio Urshela）送到雙城，換來唐納森、金手套游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與24歲捕手羅特威特（Ben Rortvedt）。

唐納森轉戰洋基後水土不服，去年各項打擊數據都是自新秀賽季後新低，今年則是二度進入傷兵名單，僅出賽33場、敲出10轟15分打點，打擊率僅0.142，與過往MVP身手明顯不符。