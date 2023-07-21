MLB／哪隊最需要大谷翔平？美媒邀4專家分析、2人說是洋基

大聯盟交易大限逼近，大谷翔平是否會被交易引發關注，今日傳出天使可能會在交易大限前的最後24到48小時才會下定決心。不過先不論天使的決定，《CBS Sports》邀請4位專家，依照目前戰況，分析哪隊最需要大谷翔平。

首先安德森（R.J. Anderson）的答案是洋基隊，他認為大谷會成為球隊是否打進季後賽的關鍵，從這角度出發，有幾支球隊符合條件，包含洋基、水手、紅人、響尾蛇、教士及大都會。教士和大都會可能落後太多，打不進季後賽，因此答案是洋基，他們只落後幾場比賽，所在的分區競爭激烈，得到大谷可填補兩個缺口，並阻止他加入競爭球隊。

派瑞（Dayn Perry）的答案也是洋基，洋基非常需要增添一名強打，特別是在賈吉（Aaron Judge）受傷後，而大谷正處在打者巔峰狀態。洋基也要考慮輪值深度，大谷能提供這點。

至於史奈德（Matt Snyder）的答案是馬林魚隊，他們自2003年以還沒有一個完整的球季能打進季後賽，今年打擊率表現很好，但全壘打和長打產量落後，大谷將成為重砲索勒（Jorge Soler）的完美搭檔。如果大谷加入馬林魚，他們將擁有令人嘆為觀止的先發投手輪值。不過史奈德認為，馬林魚不太可能搶大谷。

最後亞席沙（Mike Axisa）則認為是外界與盤口看好奪標機率很高的道奇隊，他們需要一名先發投手，能在季後賽前2戰登板。雖然要考慮大谷和馬丁尼茲（J.D. Martinez）誰當指定打擊，但以大谷的實力，先得到他再想辦法。考慮到克蕭（Clayton Kershaw）只簽1年約，烏力亞斯（Julio Urias）準備成為自由球員，貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）黃金期快結束，道奇最需要大谷，因為他們渴望這套核心陣容奪冠。