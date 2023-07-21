快訊

蘿莉塔挺7月孕肚登記結婚　 蘇心甯當見證人曬夫妻超甜合照

日本預測杜蘇芮颱風恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

沒申請也有事！只詢問租金補貼事宜 她立刻被房東漲2千租金

MLB／哪隊最需要大谷翔平？美媒邀4專家分析、2人說是洋基

聯合新聞網／ 綜合報導
天使要到交易大限最後2天才會決定是否送走大谷翔平。 美聯社
天使要到交易大限最後2天才會決定是否送走大谷翔平。 美聯社

大聯盟交易大限逼近，大谷翔平是否會被交易引發關注，今日傳出天使可能會在交易大限前的最後24到48小時才會下定決心。不過先不論天使的決定，《CBS Sports》邀請4位專家，依照目前戰況，分析哪隊最需要大谷翔平。

首先安德森（R.J. Anderson）的答案是洋基隊，他認為大谷會成為球隊是否打進季後賽的關鍵，從這角度出發，有幾支球隊符合條件，包含洋基、水手、紅人、響尾蛇、教士及大都會。教士和大都會可能落後太多，打不進季後賽，因此答案是洋基，他們只落後幾場比賽，所在的分區競爭激烈，得到大谷可填補兩個缺口，並阻止他加入競爭球隊。

派瑞（Dayn Perry）的答案也是洋基，洋基非常需要增添一名強打，特別是在賈吉（Aaron Judge）受傷後，而大谷正處在打者巔峰狀態。洋基也要考慮輪值深度，大谷能提供這點。

至於史奈德（Matt Snyder）的答案是馬林魚隊，他們自2003年以還沒有一個完整的球季能打進季後賽，今年打擊率表現很好，但全壘打和長打產量落後，大谷將成為重砲索勒（Jorge Soler）的完美搭檔。如果大谷加入馬林魚，他們將擁有令人嘆為觀止的先發投手輪值。不過史奈德認為，馬林魚不太可能搶大谷。

最後亞席沙（Mike Axisa）則認為是外界與盤口看好奪標機率很高的道奇隊，他們需要一名先發投手，能在季後賽前2戰登板。雖然要考慮大谷和馬丁尼茲（J.D. Martinez）誰當指定打擊，但以大谷的實力，先得到他再想辦法。考慮到克蕭（Clayton Kershaw）只簽1年約，烏力亞斯（Julio Urias）準備成為自由球員，貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）黃金期快結束，道奇最需要大谷，因為他們渴望這套核心陣容奪冠。

大谷翔平

相關新聞

MLB／天使想找出「不賣的理由」 大谷上架等倒數48小時

大谷翔平會不會在這個月就轉隊？天使隊還在猶豫，消息指出，天使可能會在交易大限前的最後24到48小時才會下定決心，儘管明白...

MLB／沒看錯！近6年都是B段班的金鶯 獨占美東王座

金鶯隊今天奮戰到延長10局以4：3擊敗光芒隊賽後，戰績榜上出現近7年首見的景象，美聯東區獨居第一的球隊竟是金鶯。

MLB／大谷翔平明星賽球衣拍出156萬 比勇士亞古納高14倍

大聯盟將明星賽球衣放上官網拍賣，大谷翔平展現高人氣，同款球衣拍出5萬零10美元（約台幣156萬元），是所有球員的球衣中最...

MLB／哪隊最需要大谷翔平？美媒邀4專家分析、2人說是洋基

大聯盟交易大限逼近，大谷翔平是否會被交易引發關注，今日傳出天使可能會在交易大限前的最後24到48小時才會下定決心。不過先不論天使的決定，《CBS Sports》邀請4位專家，依照目前戰況，分析哪隊最需

MLB／重拾塞揚身手卻陷交易風波 史奈爾希望留在教士

今天遭藍鳥完封的教士隊，目前僅拿下46勝51敗，距離季後賽可以說是越來越遠，這也讓外界認為教士將在交易大限前當賣家，其中史奈爾（Blake Snell）是最有可能出清的球員之一，但他本人一再強調希望能

MiLB／鄭宗哲2A首度3安猛打賞 李灝宇本季第4轟出爐

美職海盜隊小聯盟2A的台灣好手鄭宗哲今天4打數敲出3支安打，升上2A之後首度繳出猛打賞，還送回勝利打點；費城人隊高階1A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦