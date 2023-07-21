快訊

立榮報到系統上午全台大當機！旅客傻眼無法報到、多個航班延誤

影／生死有命？板橋冷氣掉落砸死女大生 前1秒她抬頭看到及時閃開

工安意外「哪件最可怕」？網友回憶去年花蓮這場意外：影片很驚悚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／沒看錯！近6年都是B段班的金鶯 獨占美東王座

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
戰績榜上出現近7年首見的景象，美聯東區獨居第一的球隊竟是金鶯。 路透社
戰績榜上出現近7年首見的景象，美聯東區獨居第一的球隊竟是金鶯。 路透社

金鶯隊今天奮戰到延長10局以4：3擊敗光芒隊賽後，戰績榜上出現近7年首見的景象，美聯東區獨居第一的球隊竟是金鶯。

兩軍至今天賽前戰績為金鶯58勝37敗、光芒60勝39敗，金鶯的勝率稍微領先，但雙方無勝差，在大聯盟的定義下為並列第一。今天兩隊直接過招，以3：3進入延長賽，金鶯在10局上的突破僵局連兩棒用出局數換推進、攻下1分，10局下包提斯塔（Félix Bautista）的投球雖以觸身球開局，但接下來送出三振、雙殺結束比賽。

金鶯教頭海德（Brandon Hyde）賽後主動提及自家終結者的關鍵表現，「來聊聊包提斯塔吧！我是如此幸運可以擁有他，他是這麼神奇，又一次為我們關上勝利大門。」

美聯東區今年由光芒的開季13連勝領銜，前39場就拿到30勝，一直霸占分區龍頭位置，今天輸球後，首度被拉下王座，改由金鶯上位。

這是金鶯自2016年8月12日之後首度獨占分區第一的位置，該年以分區第二、外卡前進季後賽作收，接下來6季有4季排名分區墊底、2季排名分區第4。

金鶯 光芒 大聯盟

延伸閱讀

MLB／不久前才打破紀錄 紅人大物克魯茲再傳史上最速球刷榜

MLB／天使想找出「不賣的理由」 大谷上架等倒數48小時

MLB／得到大谷翔平要花多少代價？官網：類似教士換索托

MLB／金鶯躍居美聯龍頭 藤浪跟進上原浩治成隊史日籍第2人

相關新聞

MLB／天使想找出「不賣的理由」 大谷上架等倒數48小時

大谷翔平會不會在這個月就轉隊？天使隊還在猶豫，消息指出，天使可能會在交易大限前的最後24到48小時才會下定決心，儘管明白...

MLB／沒看錯！近6年都是B段班的金鶯 獨占美東王座

金鶯隊今天奮戰到延長10局以4：3擊敗光芒隊賽後，戰績榜上出現近7年首見的景象，美聯東區獨居第一的球隊竟是金鶯。

MLB／大谷翔平明星賽球衣拍出156萬 比勇士亞古納高14倍

大聯盟將明星賽球衣放上官網拍賣，大谷翔平展現高人氣，同款球衣拍出5萬零10美元（約台幣156萬元），是所有球員的球衣中最...

MLB／重拾塞揚身手卻陷交易風波 史奈爾希望留在教士

今天遭藍鳥完封的教士隊，目前僅拿下46勝51敗，距離季後賽可以說是越來越遠，這也讓外界認為教士將在交易大限前當賣家，其中史奈爾（Blake Snell）是最有可能出清的球員之一，但他本人一再強調希望能

MLB／幹嘛惹冰桶？水手外野手踹一腳出氣後骨折淚崩

招惹開特力冰桶的下場，就是前進傷兵名單一遊，24歲水手隊外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）昨天在9局下纏鬥9...

MLB／不久前才打破紀錄 紅人大物克魯茲再傳史上最速球刷榜

紅人大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）上大聯盟後一直在破紀錄，前一次因為在內野處理滾地球時傳出高達97.9英哩（約157.6公里）的紀錄，沒想到今天又在比賽中再度將記錄推到新高度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦