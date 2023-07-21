MLB／沒看錯！近6年都是B段班的金鶯 獨占美東王座

金鶯隊今天奮戰到延長10局以4：3擊敗光芒隊賽後，戰績榜上出現近7年首見的景象，美聯東區獨居第一的球隊竟是金鶯。

兩軍至今天賽前戰績為金鶯58勝37敗、光芒60勝39敗，金鶯的勝率稍微領先，但雙方無勝差，在大聯盟的定義下為並列第一。今天兩隊直接過招，以3：3進入延長賽，金鶯在10局上的突破僵局連兩棒用出局數換推進、攻下1分，10局下包提斯塔（Félix Bautista）的投球雖以觸身球開局，但接下來送出三振、雙殺結束比賽。

金鶯教頭海德（Brandon Hyde）賽後主動提及自家終結者的關鍵表現，「來聊聊包提斯塔吧！我是如此幸運可以擁有他，他是這麼神奇，又一次為我們關上勝利大門。」

美聯東區今年由光芒的開季13連勝領銜，前39場就拿到30勝，一直霸占分區龍頭位置，今天輸球後，首度被拉下王座，改由金鶯上位。

這是金鶯自2016年8月12日之後首度獨占分區第一的位置，該年以分區第二、外卡前進季後賽作收，接下來6季有4季排名分區墊底、2季排名分區第4。